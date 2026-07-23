El receptor puertorriqueño Martín “Machete” Maldonado dio positivo a una sustancia prohibida en un control antidopaje realizado durante el pasado Clásico Mundial de Béisbol, informó la Agencia Internacional de Pruebas (ITA, por sus siglas en inglés).

Según la página web de la ITA, una muestra tomada a Maldonado el 7 de marzo detectó la presencia de anfetamina, una sustancia que estimula el sistema nervioso central.

La anfetamina se utiliza legalmente bajo receta médica para tratar trastornos como el déficit de atención e hiperactividad, aunque también puede consumirse de forma ilícita por sus efectos estimulantes.

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El 7 de marzo obtuvo su victoria más dramática del pasado Clásico Mundial con un cuadrangular de Darell Hernáiz que dejó sobre el terreno a Panamá en la décima entrada. Maldonado estuvo detrás del plato en ese partido.

La agencia informó que el cátcher naguabeño recibió una suspensión provisional tras este hallazgo y que el proceso disciplinario permanece pendiente de una resolución. La Federación de Béisbol de Puerto Rico (FBPR) confirmó a Primera Hora que tenía conocimiento sobre el resultado adverso de Maldonado.

Sin embargo, Carlos Beltrán, gerente general de Puerto Rico en el Clásico Mundial, aseguró el miércoles que desconocía acerca del caso de dopaje contra Maldonado. A Beltrán se le preguntó sobre la situación antes de abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín con destino a Nueva York para su exaltación al Salón de la Fama del Béisbol.

“No sabía acerca de esa noticia. ¿Qué te puedo decir? Como gerente general, no hay duda de que tú no quieres ver a ningún jugador pasando por un proceso como ese. No tengo los detalles. Quiero primero educarme sobre el proceso antes de dar una opinión”, dijo el nuevo integrante del Pabellón de Inmortales.

“Yo nunca voy a ir en contra de los míos. Al final del día, cada persona toma sus decisiones, pero son de los nuestros. Yo no puedo darle la espalda a nadie. Martín ha hecho muchas cosas positivas y no creo que el enfoque debe ser este”, continuó.

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Maldonado jugó 15 temporadas en las Grandes Ligas con los Brewers de Milwaukee, Angels de Los Ángeles, Royals de Kansas City, Cubs de Chicago, Astros de Houston, White Sox de Chicago y Padres de San Diego.

Nunca se destacó por su ofensiva, pero sí por su defensa. De hecho, atrapó tres no-hitters a lo largo de su carrera. Dos de ellos fueron combinados en 2019 y 2022, mientras que el tercero llegó en 2023 de la mano del dominicano Framber Valdez contra los Guardians de Cleveland.

Machete se retiró del béisbol profesional luego de concluir su participación en el Clásico Mundial, pero seguirá ligado al deporte como dirigente de los Indios de Mayagüez en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) a partir de la temporada 2026-27.