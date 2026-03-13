Phoenix. Bryce Eldridge, novato de los Giants de San Francisco, midió 6′7″ “y algo más” de estatura, dijo. Esa fue la medida del bateador para el Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS, por sus siglas en inglés) de las Grandes Ligas.

Se trata de una zona de strike amplia, pero al menos más definida.

“Creo que me dijeron que soy el tipo más alto que han medido, en cuanto a jugador de posición”, dijo Eldridge durante el entrenamiento de primavera. “Así que tengo eso a mi favor, por lo menos. Así que tengo la zona más grande, el ABS más grande”.

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Tras años de pruebas en las ligas menores, el sistema robot-umpire para revisar las decisiones de bola/strike se utilizará este año en los partidos de temporada regular de las mayores. La abreviatura de la configuración es ABS, pero las letras más importantes en lo que respecta al cambio podrían ser S-I-Z-E, relativas a la zona de strike para algunos de los jugadores más altos del juego.

“Respeto mucho a los árbitros y lo que hacen detrás del plato”, dijo Aaron Judge, bateador de los Yankees de Nueva York. “Así que por lo general puedo enorgullecerme de no ponerlos en evidencia ni montar un espectáculo ni hacer nada por el estilo, porque tienen un trabajo duro ahí detrás. Ya veremos. Encontraré el momento adecuado para usarlo. Si son llamadas muy escandalosas, creo que la usaré”.

Judge, que mide 6′7″ y ganó su tercer premio MVP de la Liga Americana el año pasado, parecía más entusiasmado con las posibilidades de su compañero Giancarlo Stanton, que mide 6′5″.

“Toda su carrera ha sido una especie de fastidio. Y ahora esto lo cambia todo”, dijo Judge. “Él está tan orientado a la rutina de donde se obtiene una mala llamada, se obtiene una buena llamada, lo que sea, es una especie de rubor para llegar a la siguiente parcela. Bueno, ahora tienes 2 segundos para intentar decidirte”.

Las zonas de strike varían dependiendo de la altura del jugador - comenzando en el 53.5% de la altura del bateador para la parte superior y el 27% de la altura del bateador para la parte inferior. La parte superior e inferior de la zona para los gigantes más grandes del béisbol - una lista que también incluye al jardinero central de 6′7″ Oneil Cruz de los Piratas de Pittsburgh y al jardinero izquierdo de 6′6″ James Wood de los Nacionales de Washington - han sido durante mucho tiempo dos áreas difíciles para los árbitros.

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Pero el sistema ABS ofrece la oportunidad de verlo más de cerca.

Cada equipo puede impugnar dos decisiones por partido. Un equipo conserva su impugnación si tiene éxito, de forma similar a las normas para las revisiones de vídeo. Un equipo al que se le acaben las impugnaciones en un partido empatado a nueve entradas tendrá una impugnación adicional en cada entrada extra.

Sólo un bateador, lanzador o receptor puede impugnar una señal, señalando con el toque de un casco o gorra, y no se permite la asistencia desde el banquillo.

“Específicamente con Aaron Judge, creo que su zona es más alta que la de la mayoría, ¿verdad? Porque es más alto”, dijo Carson Kelly, receptor de los Cubs de Chicago. “Así que usted puede coger uno en las rodillas que se siente como una strike normal, pero es baja en él. Así que creo que es otro aspecto de los receptores es que vamos a tener que entender quién está en el plato, lo que la zona es como. Quiero decir, si es una zona más pequeña, esa bola que puede parecer un strike en la parte superior, probablemente sea una bola”.

Eldridge, de 21 años, que llegó a utilizar el ABS en las ligas menores, afirma que le parece estupendo para el juego.

“El año pasado me encontré en una situación en la que estábamos en la novena y perdíamos por dos, quiero decir, y me puse a buscar”, dijo Eldridge. “Lo desafié. Era una pelota, y yo bateé un jonrón como el siguiente lanzamiento o algo así para empatar. El partido puede cambiar así de fácil, así que es genial”.

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Ronald Blum y Janie McCauley, redactores de AP Baseball, contribuyeron.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.