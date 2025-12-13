Un error del antesalista Jack López en la décima entrada provocó que los Criollos de Caguas dejaran en el terreno a los Cangrejeros de Santurce con una victoria, 3-2, en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

Este resultado provocó que Caguas se quedara en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) con marca de 14-14. Santurce, por su parte, empeoró a 19-9, pero permanece en el tope del escalafón liguero.

Fue un duelo en el que los lanzadores de ambos equipos sacaron lo mejor de su arsenal.

Los Cangrejeros anotaron su primera carrera en la cuarta entrada con un sencillo de Roy Morales al jardín izquierdo, mientras que los Criollos lo hicieron cuando Noah Myers llegó a base por error en fildeo del inicialista Morales en el noveno episodio.

Con el partido empatado 1-1, se activó la regla de tie-breaker dónde se coloca un corredor en segunda base y ningún out para ambos equipos al inicio de cada entrada adicional que se juegue. Santurce comenzó el décimo acto con Shed Long Jr. como corredor emergente por Adrián del Castillo.

Acto seguido, Morales fue dominado con una roleta por el cuadro y Christian Vázquez remolcó con sencillo la carrera del desempate, 2-1. Sin embargo, la ventaja mínima de una carrera se desvaneció en la parte baja cuando, luego de dos outs, M.J. Meléndez guió al plato a Onix Vega con una potente línea al predio derecho del Estadio Yldefonso Solá Morales.

Entonces, Nelson Velázquez conectó un batazo por la tercera base, López cometió el error en su tiro a la inicial y Meléndez anotó la carrera que le dio el triunfo a los Criollos.

La victoria le perteneció al derecho José Espada (1-1), quien toleró un indiscutible y permitió una carrera en una entrada trabajada. Por otro lado, Bryan Escanio (1-1) cargó con el revés al permitir dos carreras en dos tercios de entradas.

Los Leones “roban” en Carolina

En el Estadio Roberto Clemente Walker, un doble de Samuel Hernández coronó un ramillete de tres carreras en la cuarta entrada para que los Leones de Ponce derrotaran 3-1, a los Gigantes de Carolina.

Con este resultado, Ponce mejoró su récord a 15-12 y continúa sólido en el segundo puesto de la tabla de posiciones. Carolina, en cambio, cayó 13-15.

Sammy Hernández se fue de 3-2, con 2 RBI, y Ponce sigue rugiendo. 🦁 pic.twitter.com/pRSfin8Pdt — LBPRC ⚾️🇵🇷 (@LBPRC) December 13, 2025

El triunfo le correspondió al relevista derecho Omar Meléndez (1-0), quien no concedió libertades al ponchar al bateador que enfrentó en un tercio de entrada. Su compañero Andrew Marrero consiguió su octavo salvamento de la temporada al lanzar el blanco la novena entrada.

Los Gigantes anotaron su única carrera del partido por un lanzamiento salvaje del abridor de los Leones Freddie Cabrera, mientras enfrentaba a Ezequiel Pagán, en la primera entrada. Luego, un ramillete de tres carreras en la cuarta entrada hizo que la novena sureña se fuera al frente en el partido, 3-1. Las carreras se produjeron por sencillo de Anthony Calarco y un doble de Samuel Hernández.

La derrota fue para el japonés Kaise Tomatsu (0-2) luego de que las tres carreras de los Leones fueran a su cuenta tras una labor de tres entradas. El zurdo toleró cinco hits y propinó un ponche.

Los Senadores también dejan en el terreno a Mayagüez

En el Estadio Hiram Bithorn, el inicialista Calvin Estrada mostró su bateo oportuno en la décima entrada, los Senadores de San Juan defendieron su casa y superaron, 2-1, a los Indios de Mayagüez.

Mayagüez ahora tiene balance de 12-14, mientras que San Juan elevó el suyo a 9-18. Ambos comparten el sótano del escalafón liguero.

Estrada fue clave en la alineación de los Senadores al conectar dos hits en cinco turnos. El primero de los indiscutibles fue un doble al inicio de la tanda ofensiva en la tercera entrada. Posteriormente, llegó a la antesala y anotó la primera carrera de San Juan con sencillos de Yariel González y Narciso Crook.

En el noveno episodio, un doble de Danny Ortiz hacia el jardín derecho provocó que llegara la primera anotación de los Indios y se empatara el partido, 1-1. Con el partido empatado, se activó la regla de tie-breaker dónde se coloca un corredor en segunda base y ningún out para ambos equipos al inicio de cada entrada adicional que se juegue.

Entonces, luego de dos outs y con Delvin Pérez en la antesala esperando remolque, Estrada conectó el sencillo que dejó en el terreno a los Indios en la décima entrada.

El relevista Ivan Houellemont (2-1) se quedó con el triunfo al no permitir carreras en su trabajo de una entrada. En cambio, Patrick Halligan (1-2) obtuvo la derrota al darle paso a la carrera del gane en uno y dos tercios de entrada.

La acción de “La Pro” continúa el sábado, cuando los Gigantes visiten a los Senadores en el Estadio Hiram Bithorn, los Leones reciban a los Cangrejeros en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner y los Criollos se midan con los Indios en el Estadio Isidoro “Cholo” García.

Todos los partidos podrán verse, a partir de las 7:00 p.m. a través de la página oficial www.ligapr.com y la aplicación móvil del organismo, así como por los canales de YouTube de los equipos locales. El juego entre los Indios y Criollos será transmitido por Wapa Deportes.