Los Mets de Nueva York llegaron al último partido de la temporada regular el domingo contra los Marlins de Miami con un solo objetivo: ganar.

Eso era lo único que el equipo del mánager Carlos Mendoza aún podía controlar en su intento por llegar a la postemporada. Pero esas esperanzas se desvanecieron en una entrada decisiva.

Nueva York no pudo superar una cuarta entrada de cuatro carreras de los Marlins, y los Mets fueron eliminados del campo de los playoffs con una derrota de 4-0.

Los Mets se perdieron la postemporada un año después de llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y después de tener el mejor récord en las Mayores el 12 de junio, un colapso sorprendente para el club repleto de estrellas con una nómina de $322.6 millones, la más alta de las Grandes Ligas, en el día inaugural.

La derrota de Nueva York significó que los Reds de Cincinnati obtuvieron el último puesto de comodín de la Liga Nacional a pesar de caer ante los Brewers de Milwaukee 4-2 el domingo.

Los Reds y los Mets llegaron al día con el mismo récord, pero debido a que Cincinnati dominaba el desempate cara a cara (los Rojos ganaron cuatro de seis enfrentamientos con Nueva York esta temporada), se dirigen a los playoffs por primera vez desde la temporada 2020 acortada por la pandemia.

Mendoza había sido inflexible durante la serie en Miami en que los Mets se pusieron en esa posición con su pobre segunda mitad de la temporada regular.

Nueva York tuvo el mejor récord en las Mayores con 45-24 (21 juegos por encima de .500, el máximo de la temporada) después de vencer a Washington 4-3 en casa el 12 de junio.

Pero el abridor Kodai Senga se lesionó el tendón de la corva en ese partido, lo que pareció marcar un punto de inflexión en la temporada de los Mets. Perdieron sus siguientes siete partidos y 10 de los siguientes 11. Incapaces de superar una serie de problemas con el pitcheo, terminaron con un récord de 38-55 el resto del encuentro.

El colapso fue un resultado demasiado familiar para muchos fanáticos de los Mets, que sufrieron finales similares en 2007 y 2008.

En 2007, Nueva York no logró mantener una ventaja de siete juegos en la división con 17 partidos restantes en la temporada, y en 2008, desperdició una ventaja de 3.5 juegos con 17 partidos restantes. Su destino en los playoffs también se pospuso hasta el último partido de la temporada, cuando las derrotas ante los Marlins acabaron con sus esperanzas.

También fue un cambio radical con respecto a la temporada pasada, cuando los Mets avanzaron a la postemporada como comodines tras un desempate directo contra los Diamondbacks de Arizona. Nueva York eliminó a Milwaukee de los playoffs con una emocionante remontada en el decisivo tercer juego de su Serie de Comodines de la Liga Nacional.

Ante un lleno total de 34,660 personas el domingo, que incluía a Ivanka Trump y a muchos aficionados neoyorquinos, los Mets estaban en posición de remontar en la quinta entrada al llenar las bases con dos outs y tres bases por bolas. Pero el toletero Pete Alonso bateó de línea al jardín izquierdo, y esa fue la mayor amenaza de Nueva York.

Con corredores en primera y segunda en la octava, Francisco Álvarez se ponchó para terminar la entrada y golpeó el bate sobre su rodilla en señal de frustración, mientras muchos fanáticos de los Mets se dirigían a las salidas.