Los Mets de Nueva York han anunciado que exaltarán al puertorriqueño Carlos Beltrán al Salón de la Fama de la franquicia, en reconocimiento a su destacada trayectoria como jugador y mentor en el béisbol.

La ceremonia oficial se realizará el próximo año en el Citi Field, donde se destacarán la consistencia, disciplina y alto nivel de juego de Beltrán durante sus siete temporadas con el equipo, de 2005 a 2011. La distinción también resalta su compromiso con el desarrollo del béisbol, incluido su trabajo en la Carlos Beltrán Baseball Academy en Puerto Rico, que ha formado a numerosos peloteros y profesionales en distintas áreas del deporte.

“Recibo con profundo agradecimiento este reconocimiento que, más que orgullo personal, espero lo sea también para mi familia y Puerto Rico”, expresó Beltrán. “El béisbol ha sido mi vida y he querido aportar desde diferentes espacios al desarrollo del deporte. Mis temporadas con los Mets fueron muy especiales y me llenaron de satisfacciones. Este honor lo recibo con humildad y lo distingo a la organización, a su presidente y, muy en especial, a los fanáticos que me convirtieron en su familia”, añadió.

Beltrán se convertirá en el miembro número 36 del Salón de la Fama de los Mets. Su nombre se une al de leyendas como Mike Piazza, Gary Carter, Jerry Koosman, David Wright y Tom Seaver, quienes junto a otros peloteros forman parte de este espacio exclusivo que honra las virtudes de sus miembros y la historia de la franquicia. Este año, además de Beltrán, se sumarán a la lista Lee Mazzilli y Bobby Valentine.

Durante sus siete temporadas con los Mets, Beltrán alcanzó logros destacados que consolidaron su legado deportivo: fue seleccionado cinco veces al Juego de Estrellas, ganó tres Guantes de Oro y dos Bates de Plata, y contribuyó a que el equipo llegara a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en 2006. Su combinación de poder, velocidad y consistencia ofensiva lo convirtió en uno de los jugadores más completos de su generación y en un referente dentro de la organización.

Beltrán además espera conocer a principios del próximo año si será elegido en el proceso de votación que los Escritores del Béisbol de América realizarán en diciembre para elegir los miembros que será exaltados al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown en el verano del 2026. En un proceso alterno, llevado por el panel de la Era Contemporánea del Béisbol, también estará siendo considerado para el mismo privilegio el también boricua y exjugador de los Mets, Marlins de Miami y Blue Jays de Toronto, Carlos Delgado.