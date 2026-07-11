Filadelfia. Se esperaba que fuera la primera elección del draft amateur, y Roch Cholowsky envió un video a las Grandes Ligas de Béisbol con la pronunciación correcta de su apellido.

Para que conste, el apellido se pronuncia chil-OW’-skee.

El comisionado de MLB, Rob Manfred, aun así arruinó la pronunciación del nombre de Cholowsky en el podio el sábado cuando los White Sox de Chicago efectivamente seleccionaron al campocorto de UCLA como la primera elección del draft.

No pasó nada, insistió Cholowsky.

“No escuché que lo destrozaran”, dijo Cholowsky. “Escuché Roch y como que me perdí”.

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The first name called, the next name to know: Roch Cholowsky pic.twitter.com/j3N2WO1d2w — Chicago White Sox (@whitesox) July 11, 2026

Cholowsky rompió en llanto en una fiesta del draft lejos de la sede del draft en Filadelfia.

Encabezó la lista de prospectos del draft de la MLB que no se presentaron en el centro de convenciones de la ciudad, a solo unas millas de Citizens Bank Park, la casa del Juego de Estrellas del martes. La MLB dijo el viernes que no estaba programado que ningún jugador amateur asistiera al draft, igual que el año pasado.

Cholowsky estaba encantado de que se dirigirá a Chicago, donde disfrutó de una fructífera reunión previa al draft con directivos del equipo y se mezcló en el clubhouse de un equipo que ha sido quizá la mayor sorpresa del béisbol y llegó al sábado en el primer lugar de la Central de la Liga Americana.

“De verdad se sintió para mí como un clubhouse universitario”, dijo Cholowsky. “Simplemente se siente diferente ahí adentro”.

Cholowsky, un bateador derecho de 6′2″ de estatura, fue finalista del Golden Spikes con UCLA y registró un OPS de 1.088 con 21 jonrones y 60 carreras impulsadas en su temporada de junior. Fue el Jugador del Año de la Big Ten.

Roch Cholowsky was emotional after being selected first overall by the White Sox pic.twitter.com/Ywv6X7JCA5 — Jomboy Media (@JomboyMedia) July 11, 2026

El gerente general de los White Sox, Chris Getz, dijo en un comunicado que Cholowsky “es un líder en el campo así como en el clubhouse. Ha estado más que a la altura de expectativas muy altas, y no podemos esperar para incorporarlo a nuestra organización, empezar y verlo continuar su crecimiento y éxito”.

Las siguientes dos selecciones salieron más o menos como se predijo ampliamente.

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Tampa Bay seleccionó al campocorto de preparatoria de Texas, Grady Emerson, con la segunda elección y Minnesota tomó al receptor de Georgia Tech, Vahn Lackey tercero.

Con apenas 18 años, Emerson, de 1,91 metros y 84 kilos, batea a la zurda, lanza a la derecha y es considerado ampliamente el mejor jugador más completo del draft.

Comprometido con la Universidad de Texas, Emerson se transfirió a Fort Worth Christian para su último año, cuando jugó bajo el entrenador en jefe Rusty Greer, un veterano de nueve años en la MLB que pasó nueve temporadas con los Rangers de Texas.

Lackey, de 21 años, no recibió ninguna oferta de la División I hasta su último año de preparatoria y desde entonces ha florecido como uno de los principales prospectos receptores del draft procedente de Georgia Tech. El jugador de 1,88 metros y 98 kilos mostró algo de versatilidad al también jugar tercera base.

El resto del top 10

San Francisco seleccionó al lanzador derecho Jackson Flora, un conocido aficionado al pollo frito, de UC Santa Barbara con la cuarta elección. Pittsburgh tomó al jardinero Derek Curiel de LSU con la quinta selección. El jardinero de Louisville Zion Rose fue sexto a Kansas City y el jardinero de Oak Grove High School (Misisipi) Eric Booth Jr. fue séptimo a Baltimore.

Los Atléticos reclutaron al jardinero de Georgia Tech Drew Burress con la octava selección, Atlanta tomó al jardinero de Virginia AJ Gracia con la novena y Colorado seleccionó al campocorto de Kentucky Tyler Bell décimo.

Solo hubo tres lanzadores seleccionados entre los primeros 20 en total.

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La conexión con Filadelfia

Los aficionados de los Phillies vitorearon la selección número 34 del draft cuando los Medias Blancas reclutaron a la estrella de preparatoria Landon Thome.

El infielder de Nazareth Academy (Illinois) es hijo del exjugador de los Phillies, los White Sox y Cleveland, y miembro del Salón de la Fama del béisbol, Jim Thome.

Jim Thome ayudó a cambiar la percepción de los Filis de perdedores de larga data a contendientes al campeonato cuando dejó Cleveland y firmó un contrato de seis años y $85 millones con Filadelfia antes de la temporada 2003.

Thome, de 18 años, fue elegido dos selecciones antes de que los Phillies reclutaran al campocorto de preparatoria de California Tyler Spangler con la selección 36 — y provocó que la mayoría de los aficionados salieran corriendo hacia las salidas.

Asunto de familia

Los Marlins seleccionaron al campocorto Jacob Lombard con la selección número 14. Lombard es hijo del coach de banca de los Tigers de Detroit George Lombard Sr y hermano menor del principal prospecto de los Yankees George Lombard Jr.

Los Brewers tomaron al campocorto de preparatoria Trey Ebel con la selección 25. Es hermano de Brady Ebel, a quien reclutaron con la selección 32 el año pasado. Su padre es el coach de tercera base de los Dodgers de Los Ángeles Dino Ebel — se espera que le lance al toletero de los Phillies Bryce Harper en el Derby de Jonrones el lunes por la noche.

Los jugadores no se presentaron

Con los exjugadores de los White Sox y los Phillies Jimmy Rollins y Greg Luzinski presentes para animar a cientos de aficionados en el draft, los White Sox tuvieron la primera selección por primera vez desde que eligieron a Harold Baines en 1977.

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Baines fue exaltado al Salón de la Fama en 2019.

Los White Sox obtuvieron la selección número 1 después de perder 102 juegos la temporada pasada y ganar la lotería del draft, y han señalado a Cholowsky como una futura estrella que puede ayudarlos a conquistar su primer título de la Serie Mundial desde 2005.

Encabezados por el antesalista All-Star Miguel Vargas, los White Sox han surgido como una de las principales sorpresas y llegaron al sábado en el primer lugar de la Central de la Liga Americana después de soportar tres temporadas consecutivas de 100 derrotas.

“Definitivamente es mucha más motivación para llegar allá y unirme a esos muchachos en algún momento”, dijo Cholowsky. “Ser parte de un equipo contendiente es bastante genial. Valoro mucho ganar”.

Cholowsky es el primer campocorto universitario en ser la selección número 1 global desde Dansby Swanson de Vanderbilt en 2015 y fue la primera selección número 1 del draft de UCLA desde Gerrit Cole en 2011.

Ningún jugador en el draft del sábado subió al podio después de que se anunciara su nombre.

Las Grandes Ligas de Béisbol han entretejido la idea de obligar a los jugadores a asistir en las negociaciones para un nuevo convenio colectivo. La MLB propuso exigir que hasta 10 prospectos asistieran al draft, y cada uno recibiría un bono de asistencia al draft de $50,000.

Eso significó que la ovación más fuerte durante las festividades del draft fue para el Phillie Phanatic cuando fue presentado durante el pase de lista de mascotas. Los aficionados de los Filis casi abuchearon a la mascota de los Bravos, Blooper, hasta sacarlo del centro de convenciones y tuvieron más abucheos para Manfred.

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Manfred le dio la vuelta a la reacción del público antes del inicio del draft al mencionar por nombre a algunas de las grandes estrellas en la historia de los Filis.

Hubo otro anuncio que hacer dentro del centro de convenciones.

“Vamos a ver la llegada de un talento tremendo hoy”, le dijo Siera Santos de MLB Network a la multitud.

Solo que no en vivo en Filadelfia.