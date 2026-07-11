Nueva York. Sonny Gray superó los problemas de viaje que provocaron que los Red Sox llegaran tarde a Nueva York y lanzó seis entradas sólidas, mientras Boston venció el viernes por la noche por 6-2 a los Mets.

Los Red Sox consiguieron así su 12da victoria en sus últimas 14 salidas. Fue además su séptima en ristra. Con ellas se han colocado así a cuatro juegos de marca de .500 y a 1.5 juegos de desventaja del tercer wild card de la Liga Americana.

Gray (11-1) cedió una carrera y ponchó a cinco, mientras que los Red Sox ampliaron a siete partidos su mejor racha de victorias de la temporada. El veterano lanzador diestro sigue invicto en sus últimas 13 salidas como titular y tiene una efectividad de 2.03 en ese periodo.

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The Red Sox finally made it to Citi Field at 5:05 p.m. after dealing with their plane issues in Chicago. First pitch is still scheduled for 7:15 p.m. pic.twitter.com/nLmyUgJSOc — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) July 10, 2026

El colombiano Tayron Guerrero lanzó la séptima entrada y Garrett Whitlock salió airoso de una situación complicada con dos corredores en base y sin outs en la octava, antes de que Greg Weissert encajara un jonrón de Brett Baty en la novena.

Anthony Seigler y el venezolano Wilyer Abreu conectaron cada uno un jonrón de dos carreras, mientras que Masataka Yoshida bateó dos dobles e impulsó dos carreras para los Red Sox.

The Red Sox equipment arrives at Citi Field at 5:25 p.m. pic.twitter.com/QYph5ymyjv — SNY Mets (@SNY_Mets) July 10, 2026

Boston acumula un balance de 12-2 desde el 25 de junio, cuando los Medias Rojas regresaron a casa desde Denver casi al amanecer debido a una avería mecánica en su avión.

Ayer, por su parte, permanecieron varados en Chicago durante casi 24 horas debido a un par de problemas mecánicos en el avión del equipo. Finalmente llegaron a Citi Field el viernes por la tarde, poco más de dos horas antes del primer lanzamiento programado del primer juego de su serie contra los Mets de Nueva York.

Los Medias Rojas llegaron al estadio a las 5:05 de la tarde EDT (Hora de verano del Este de Norteamérica), y el inicio del juego se retrasó 35 minutos, hasta las 7:50 de la tarde.

Make it 7 straight for the @RedSox!



They’ve won 12 of their last 14 games 😲 pic.twitter.com/oxsGWPCxHj — MLB (@MLB) July 11, 2026

“Estamos aquí”, dijo el relevista Garrett Whitlock, sentado en el dugout y con una sonrisa cansada.

Los Red Sox esperaban salir de Chicago el jueves por la noche, unas horas después de vencer 2-1 a los White Sox para su sexta victoria consecutiva. Pero el lanzador Peyton Tolle comentó que el “tug” —que remolca los aviones por la pista— estaba fallando.

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Los Red Sox permanecieron en la pista hasta pasada la medianoche, momento en el que fueron a un par de hoteles en Chicago.

El equipo regresó a la aeronave el viernes por la mañana, pero volvió a retrasarse por lo que el mánager interino Chad Tracy describió como problemas con “interruptores o bombillas en la cabina”.

El jardinero central curazoleño Ceddanne Rafaela, cuya incorporación al equipo de estrellas de la Liga Americana se anunció por el altavoz del avión por Tracy antes del segundo retraso, contó que los jugadores escucharon música y jugaron a las cartas.

Tolle señaló que el viernes comió alrededor de cinco donas, aunque la mayoría de sus compañeros comieron burritos.

“Tratamos de tomarnos la situación con humor, tratamos de divertirnos con ello”, expresó Tolle. “Pero sí, sin duda se fue acumulando cierta frustración.

“En un momento, como que nos miramos y nos echamos a reír porque era simplemente ridículo”.

Los Medias Rojas finalmente despegaron poco antes de las 3 de la tarde EDT y aterrizaron en el Aeropuerto LaGuardia alrededor de las 4:30 de la tarde.

Empleados del equipo indicaron que el trayecto de aproximadamente 2 millas hasta Citi Field fue relativamente sencillo pese a la hora pico.

“Volver a los días del béisbol de viajes”, manifestó Whitlock. “Llegar y jugar. Salir ahí y jugar, divertirse”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.