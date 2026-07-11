San Diego. Kazuma Okamoto, de Toronto, conectó su vigésimo segundo jonrón el viernes por la noche, con lo que igualó a Shohei Ohtani en el récord de jonrones logrados por un novato nacido en Japón en una sola temporada de las Grandes Ligas.

Okamoto envió la pelota a las gradas del jardín izquierdo con un sinker a 95 mph del relevista Jhony Brito, de los Padres, con un out en la quinta entrada; fue un jonrón de tres carreras que puso a los Azulejos por delante en el marcador, 5-2.

“Obviamente, todos ustedes saben que Shohei es un jugador increíble, es el unicornio. Poder igualar ese récord, sí, es increíble, pero yo solo quiero dar lo mejor de mí para poder acercarme a su nivel, algo así”, declaró Okamoto a través del traductor Yusuke Oshima.

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Ohtani militaba en las filas de los Angels de Los Ángeles cuando bateó 22 jonrones en 2018. Ohtani, en su tercera temporada con los Dodgers de Los Ángeles, bateó el martes por la noche el jonrón número 300 de su carrera ante Michael Lorenzen, de Colorado, con lo que se convirtió en el primer jugador nacido en Japón de las Grandes Ligas en alcanzar esa marca.

Okamoto se ponchó en sus dos primeros turnos al bate y conectó tres fouls seguidos durante su turno de siete lanzamientos, que terminó con un jonrón.

“Tiene potencia. Es decir, ni siquiera le dio de lleno. Simplemente sigue siendo realmente impresionante y mejorando lanzamiento a lanzamiento, partido a partido. Se me están acabando las palabras. Empata el récord de novato japonés con 22 y se encuentra en un territorio bastante selecto junto a Shohei”, comentó el entrenador John Schneider.

Okamoto, de 30 años, conectó su primer grand slam el miércoles en San Francisco.

Los 22 jonrones de Okamoto antes del parón del Juego de las Estrellas son el mejor registro de un jugador de los Blue Jays desde los 28 del dominicano Vladimir Guerrero Jr. y los 22 de Marcus Semien en 2021, y la cifra más alta para un novato de Toronto en la historia de la franquicia.

El también novato japonés Munetaka Murakami volvió a incorporarse a los Medias Blancas de Chicago la noche del viernes, tras haber estado fuera de juego durante más de un mes debido a una distensión en el isquiotibial derecho.

Fue seleccionado para el equipo de estrellas de la Liga Americana e incluido en la lista de participantes del Derby de jonrones en Filadelfia.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.