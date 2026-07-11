El Sorteo de Novatos de las Grandes Ligas comienza este sábado en Filadelfia con una nueva generación de peloteros puertorriqueños en busca de dar el salto al béisbol profesional, aunque el panorama para los talentos de la isla continúa siendo más competitivo debido a la reducción de oportunidades en los últimos años.

El draft, que se celebra como parte de las actividades del Juego de Estrellas, consta de 20 rondas y 615 selecciones. Las primeras cuatro rondas se llevarán a cabo este sábado, mientras que las restantes se completarán el domingo.

Según un análisis del investigador independiente de béisbol Humberto Charneco, la cantidad de puertorriqueños seleccionados ha disminuido considerablemente desde que el draft fue reducido de 40 a 20 rondas. En 2021 fueron escogidos 20 jugadores boricuas, mientras que en 2025 la cifra cayó a apenas 10.

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La reducción también se refleja en el promedio anual. Entre 2012 y 2019, Puerto Rico produjo un promedio de 44.3 selecciones por año. En los últimos cinco sorteos, el promedio descendió a 15.8, una baja de 64.3 por ciento.

Charneco atribuye la tendencia tanto a la reducción del número de rondas como a una mayor preferencia de las organizaciones por jugadores provenientes de universidades de cuatro años, lo que ha limitado las oportunidades para prospectos de escuela superior y de instituciones de dos años.

Así las cosas, los campocortos Justin Lebrón, de la Universidad de Alabama, y Aiden Ruiz, de la escuela superior The Stony Brook, en Nueva York, encabezan el grupo de jugadores de sangre puertorriqueña con mayores posibilidades de escuchar su nombre durante la primera jornada del draft hoy, que comprende las primeras cuatro rondas.

Aiden Ruiz, con abuelos paternos naturales de Moca y su abuena materna de Ponce, es considerado el mejor campocorto defensivo del sorteo.

Lebrón, de 21 años, aparece entre los mejores prospectos disponibles según MLB Pipeline y ha sido proyectado entre las primeras selecciones de la primera ronda. El torpedero, nacido en el Bronx y de abuelos puertorriqueños, viene de conectar 16 cuadrangulares, remolcar 48 carreras y robarse 42 bases con Alabama, consolidándose como uno de los jugadores más completos de la clase.

Ruiz, por su parte, es considerado uno de los mejores campocortos defensivos entre los jugadores de escuela superior. El neoyorquino llamó la atención de los escuchas tras ser elegido el mejor campocorto del Mundial Sub-18 de 2025, torneo en el que ayudó a Estados Unidos a conquistar el campeonato.

Juriel Collazo es uno de los peloteros del patio que primero podría escuchar su nombre llamado en el sorteo de entre los jugadores de aquí. ( alexis.cedeno )

Entre los prospectos nacidos y desarrollados en Puerto Rico, según ha publicado el diario El Nuevo Día, el jardinero ponceño Juriel Collazo encabeza la lista de candidatos a ser seleccionado. También figuran el infielder Javeth Carrión y el receptor Emanuel Hernández, ambos de la Carlos Beltrán Baseball Academy, además de otros jugadores que podrían escuchar su nombre durante la segunda jornada del sorteo.

El sorteo hoy iniciará a las 2:30 p.m. El domingo el proceso de las últimas 15 rondas correrá a partir de las 11:30 a.m.