Nueva York. Los Yankees de Nueva York colocaron a Aaron Judge en la lista de lesionados de 10 días el viernes, un día después de anunciar que el bateador tiene una fractura por estrés en una de sus costillas que lo mantendrá fuera del campo indefinidamente.

El tres veces MVP de la Liga Americana descansará y tendrá actividad limitada antes de ser reevaluado y someterse a imágenes adicionales en unas cuatro a seis semanas. Los Yankees dijeron en un comunicado que se espera que Judge regrese “en algún momento de esta temporada”.

Retiraron a Spencer Jones de Triple-A Scranton/Wilkes Barre para su segundo período con el equipo para reemplazar a Judge.

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Jones se fue de 4 por 24 del 8 al 21 de mayo después de ser convocado para reemplazar a Jasson Domínguez, quien se lesionó la articulación AC en el hombro al estrellarse contra la valla del jardín izquierdo en una atrapada contra Brandon Nimmo el 7 de mayo contra Texas.

Judge se sometió a una tomografía computarizada el jueves y tuvo una resonancia magnética a principios de semana cuando se reunió con un especialista. Los Yankees dijeron inicialmente que Judge tenía dolor en el hombro antes de aclarar que la lesión era en una costilla de su lado derecho, que se reveló por primera vez cuando Judge se sometió a pruebas el lunes, día libre del equipo.

Incluyendo una temporada en la lista de lesionados COVID-19 en julio de 2021, Judge está en la IL por décima vez desde que debutó el 13 de agosto de 2016. Se perdió 45 partidos con una fractura en la muñeca derecha en 2018, 54 partidos con una distensión en el oblicuo izquierdo en 2019 y 42 partidos con una fractura en un dedo del pie en 2023 después de chocar contra una pared mientras hacía una atrapada en el Dodger Stadium.

Juez tiene una lesión en las costillas por segunda vez en su carrera.

Se le diagnosticó una fractura por estrés en una de sus costillas derechas en marzo de 2020. La lesión se produjo al lanzarse a por una pelota en septiembre de 2019, pero Judge no se perdió ningún tiempo debido a que la temporada 2020 se retrasó por la pandemia.

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El jugador de 34 años batea .248 con 17 jonrones y 38 carreras impulsadas. Pero sólo tiene un jonrón en sus últimos 18 partidos desde el 10 de mayo y puso fin a una sequía de jonrones y carreras impulsadas de 11 partidos con un bambinazo de dos carreras el 24 de mayo contra los Tampa Bay Rays.

Judge entró en el partido contra Tampa Bay en una racha de 1-por-24 que bajó su promedio de bateo a .246. No había bateado en 15 turnos antes de anotar un sencillo en la primera entrada. No había bateado en 15 turnos antes de anotar un sencillo en la primera entrada.

Judge ganó el título de bateo la temporada pasada, cuando bateó un máximo de .331 con 53 jonrones y 114 carreras impulsadas en 152 partidos. Se perdió 10 partidos entre el 26 de julio y el 4 de agosto por una distensión en el flexor del codo derecho que sufrió en un lanzamiento a home el 22 de julio en Toronto. Se sometió a una inyección rica en plasma y no requirió cirugía fuera de temporada.

Giancarlo Stanton jugó 17 partidos en el outfield cuando Judge se lesionó la temporada pasada. Stanton ha estado fuera desde el 24 de abril con una distensión en la pantorrilla derecha y comenzó a tomar en vivo en el campo el miércoles, aunque fue descartado para el próximo viaje por carretera de Nueva York.

José Caballero comenzó los dos primeros partidos contra Cleveland y ha hecho cuatro salidas en el jardín derecho desde que fue adquirido de Tampa Bay en el 31 de julio plazo de comercio. Max Schuemann fue titular por primera vez en su carrera en el jardín derecho el jueves e hizo una atrapada en picada sobre Steven Kwan en el segundo y una atrapada en salto sobre Brayan Rocchio en el séptimo.

Judge había sido titular en 52 partidos en el jardín derecho. Jones hizo cuatro salidas en el campo derecho antes de ser enviado abajo 22 de mayo y Cody Bellinger ha comenzado dos juegos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.