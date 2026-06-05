Coral Gables, Florida. La FIFA ha anulado las entradas para la Copa Mundial de la FIFA emitidas a unos 60 aficionados que las obtuvieron gratuitamente por error en un sitio web.

Las entradas fueron “asignadas sin cargo (0 USD) debido a un problema de pago previo durante el proceso de pago”, dijo la FIFA en un comunicado el jueves.

“La FIFA lamenta el error y las molestias causadas”, declaró el organismo rector del fútbol. “Las entradas solicitadas por estos aficionados siguen reservadas, y se ha invitado a los aficionados afectados a completar el pago del importe correcto”.

Se trata del último fallo de un programa de venta de entradas para la Copa del Mundo, a menudo polémico, que los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey están investigando por posibles infracciones de las leyes de protección del consumidor.

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Las entradas con precios erróneos se vendieron a través del sitio oficial de la Copa Mundial el 21 de mayo, según informó la FIFA en un mensaje de correo electrónico a los compradores.

Esa fecha se produjo más de tres meses después de que el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijera que se habían agotado las entradas para los 104 partidos de la Copa Mundial.

La FIFA sigue vendiendo entradas para los partidos de la Copa Mundial que se inaugurará el próximo jueves en Ciudad de México. No está claro si los asientos para los partidos con menos demanda bajarán de precio según el modelo de aumento de precios de la FIFA, que ha sido controvertido para los aficionados.

La FIFA también gestiona su propia plataforma de reventa -y cobra una comisión del 15% tanto a compradores como a vendedores- para eliminar del mercado a los revendedores de entradas. Sin embargo, plataformas de venta como Seat Geek ofrecían el viernes una amplia disponibilidad para muchos partidos.

Las entradas para la Copa Mundial de 2026 son mucho más caras que en cualquier edición anterior, lo que la FIFA ha justificado como una ayuda para ganar miles de millones de dólares que entregará a las federaciones miembro para el desarrollo del fútbol a escala mundial.

La FIFA asumió el control de la fijación de precios y la venta de entradas como parte de la internalización de las operaciones de la Copa Mundial. Durante mucho tiempo, el modelo de las ediciones anteriores fue trabajar con los comités organizadores locales de los países anfitriones.

Cuando las federaciones de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México obtuvieron los derechos de organización en 2018, prometieron vender cientos de miles de entradas a 21 dólares cada una para los partidos de la fase de grupos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.