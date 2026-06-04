Saratoga Springs, N.Y. Renegade, subcampeón del Kentucky Derby, comenzó como el favorito con una cuota de 2 a 1 para la 158va edición del Belmont Stakes cuando se sortearon las posiciones de salida para la tercera carrera de la Triple Corona que se correrá este sábado.

Renegade obtuvo la posición número 4 de salida y será montado por el boricua Irad Ortiz Jr. El caballo entrenado por Todd Pletcher viene de terminar segundo por una cabeza en el Derby, detrás de Golden Tempo, entrenado por Cherie DeVaux y montado por el boricua José Luis Ortiz -hermano de Irad--, quien comenzó como el tercer favorito con una cuota de 9 a 2.

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Golden Tempo saldrá desde la posición exterior el sábado, tras obtener la posición número 9 en la carrera de nueve caballos.

16 Fotos José Luis Ortiz sobre Golden Tempo e Irad Ortiz Jr. sobre Renegade terminaron uno y dos en la prueba que tuvo a siete jinetes boricuas entre los 18 que compitieron.

DeVaux hizo historia al convertirse en la primera mujer en entrenar a un ganador del Derby. Regresa al Hipódromo de Saratoga en Saratoga Springs, Nueva York, donde nació y pasó parte de sus inicios buscando ganar dos carreras de la Triple Corona en el mismo año.

Golden Tempo corre por primera vez después de que DeVaux y sus propietarios decidieran no inscribirlo en el Preakness Stakes. José Ortiz vuelven a montarlo.

“El resto de los caballos pueden adelantarlo, y él se encontrará rezagado al principio de la carrera”, dijo DeVaux.

Chief Wallabee, de Bill Mott, era el segundo favorito con una cuota de 3 a 1 tras quedar cuarto en el Derby y partirá desde el puesto número 3. Mott ganó el Derby y el Belmont Stakes con Sovereignty el año pasado. El jinete Junior Alvarado buscará darle a Mott otra victoria en el Belmont Stakes.

“Nuestro caballo parece estar bien”, dijo Mott. “No parece haber retrocedido desde el Derby. Parece que ha ido en ascenso”.

La revancha entre Golden Tempo y Renegade es el plato fuerte del tercer y último Belmont Stakes en Saratoga. Se ha celebrado en el histórico hipódromo del norte del estado de Nueva York mientras Belmont Park se encuentra en plena reconstrucción.

El entrenador Chad Brown, afincado en Nueva York, es quien tiene más caballos inscritos en la carrera, encabezados por Emerging Market, décimo clasificado en el Derby, que abrió con una cuota de 6 a 1 con Flavien Prat como jinete. Brown, que nunca ha ganado el Belmont Stakes, también tiene a Ottinho (20 a 1) y Growth Equity (12 a 1).

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“No ha bajado el ritmo desde el Derby”, dijo Brown sobre Emerging Market. “Fue una carrera dura para él. Salió ileso, lo trajimos aquí unos días después y se encuentra en excelente forma”.

El resto de los nueve caballos participantes son Commandment (6 a 1), de Brad Cox; Vitruvian Man (30 a 1), de Doug O’Neill; y Powershift (12 a 1), el segundo caballo de Pletcher.

En la edición de este año no participa ningún caballo que haya corrido en el Preakness, incluido el ganador Napoleon Solo.

La carrera está programada para este sábado a las 7:04 p.m.