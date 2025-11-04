Nueva York. Los lanzadores Michael King y Michael Lorenzen y el receptor Mitch Garver se convirtieron en agentes libres el lunes después de que sus opciones mutuas para 2026 fueron rechazadas.

King no aceptó su opción con San Diego, mientras que Kansas City hizo lo propio con Lorenzen y Seattle declinó a Garver.

El lanzador de Milwaukee, Brandon Woodruff, rechazó una opción mutua de 20 millones de dólares a favor de un pago de rescisión de 10 millones. Los Brewers desestimaron una opción mutua de 12 millones sobre el receptor Danny Jansen, quien recibirá un pago de rescisión de 500,000 dólares. Milwaukee ejerció una opción de equipo de 8 millones sobre el lanzador dominicano Freddy Peralta, dos veces All-Star.

Además, Kansas City informó que el jardinero Randal Grichuk rechazó su opción mutua y se volvió elegible para la agencia libre, y San Francisco declinó la opción de cuatro millones del receptor Tom Murphy y realizará un pago de rescisión de 250,000.

King tenía garantizados 7.75 millones de dólares bajo el contrato de un año con San Diego que incluía un pago de rescisión de 3.75 millones de una opción de 15 millones.

El derecho de 30 años tuvo un récord de 5-3 con una efectividad de 3.44 este año, limitado a 15 aperturas por períodos en la lista de lesionados debido a una inflamación en el hombro derecho que lo dejó fuera entre el 18 de mayo y el nueve de agosto y una inflamación en la rodilla izquierda que lo mantuvo fuera entre el nueve de agosto y el nueve de septiembre.

King estaba en su segunda temporada con los Padres después de ser adquirido en el intercambio que envió al jardinero dominicano estelar Juan Soto a los Yankees.

Lorenzen tenía garantizados siete millones en un contrato de un año con Kansas City que incluía un pago de rescisión de 1.5 millones de una opción de 12 millones, y ganó un millón de dólares adicional en bonos por rendimiento por entradas y juegos lanzados.

Elegido al Juego de Estrellas en 2023, el derecho de 33 años firmó con los Reales como agente libre en enero y tuvo un récord de 7-11 con una efectividad de 4.64 en 26 aperturas y una aparición como relevista. No lanzó para los Reales entre el 6 de julio y el 16 de agosto debido a una distensión en el oblicuo izquierdo.

Garver se unió a Seattle en diciembre de 2023 como agente libre con un contrato de 24 millones por dos años que incluía una opción mutua de 12 millones con un pago de rescisión de un millón. Bateó para .209 con nueve jonrones y 30 carreras impulsadas este año.

Grichuk firmó un contrato de un año con Arizona como agente libre en febrero, un acuerdo que garantizaba cinco millones, incluyendo un pago de rescisión de tres millones. Fue traspasado a Kansas City el 26 de julio y ganó 750,000 adicionales: 500,000 en bonos por rendimiento y un bono de asignación de 250,000. El pelotero de 34 años bateó para .228 con nueve jonrones y 27 carreras impulsadas, incluyendo .206 con dos jonrones y cinco carreras impulsadas en 43 juegos para los Reales.

Un total de 140 jugadores se han convertido en agentes libres en los dos días posteriores al final de la Serie Mundial y poco menos de 60 más podrían quedar libres antes del jueves, dependiendo de si se ejercen las opciones de equipo, jugador y mutuas.

Entre aquellos con opciones de jugador o cláusulas de salida están el tercera base de Boston Alex Bregman, el primera base de los Mets de Nueva York Pete Alonso y el cerrador Edwin Díaz. Además del jardinero/primera base de los Yankees de Nueva York Cody Bellinger, el derecho venezolano de San Diego Robert Suarez, el derecho de Detroit Jack Flaherty y el derecho de Toronto Shane Bieber.