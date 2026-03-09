Panamá sorprendió este domingo a Canadá con un triunfo por 4-3 en la tercera jornada del Grupo A del Clásico Mundial de Béisbol y conservó sus esperanzas de avanzar a la segunda ronda.

El primer triunfo de los panameños les evitó sufrir la misma mala suerte de Colombia, que el domingo se despidió del torneo al enlazar su tercera derrota ante Cuba (7-4).

La selección panameña, que con la victoria mejoró su récord a 1-2, podría avanzar a la siguiente ronda si vence este lunes a Colombia, aunque también dependerá de los resultados de los próximos enfrentamientos de Canadá, que ahora tiene marca de 1-1, y los de Cuba y Puerto Rico, invictos con 2-0.

Tras una hora de atraso por lluvia en el estadio Hiram Bithorn, Canadá marcó la primera anotación del encuentro en el segundo episodio ante el abridor Jaime Barría, cuando Abraham Toro pegó un doble remolcador al bosque central, impulsando a Otto López.

Dos entradas más tarde, los panameños igualaron el partido contra James Taillon con un hit de Luis Castillo al jardín central que empujó a Edmundo Sosa.

En la baja de ese cuarto episodio, Canadá rompió el empate con un sencillo de Denzel Clarke que puso a cobrar a Bo Naylor.

No obstante, la sexta entrada fue la decisiva del desafío.

El dirigente de Canadá, Ernie Whitt, relevó a Antoine Jean por James Paxton, quien abrió el episodio caminando a José Ramos.

Luego, Christian Bethancourt bateó machucón a la tercera base, Abraham Toro tiró a primera para obtener el primer out, pero Josh Naylor no pudo atraparla, avanzando a Ramos a la intermedia.

Seguido, Miguel Amaya pegó un fuerte batazo que se escapaba al jardín derecho, pero el intermedista Edouard Julien pudo contener y evitar una carrera, aunque se llenaron las bases.

Rubén Tejada conectó un pequeño batazo sobre la segunda almohadilla que hizo anotar a Bethancourt e igualar el encuentro 2-2.

El canadiense Otto López tiró al plato para intentar sacar a Ramos que corría desde segunda, pero Paxton interceptó el tiro y trató de sacar al corredor en home, pero lo erró y el panameño anotó el 3-2.

Enrique Bradfield conectó batazo errático a la segunda base, pero al intermedista Julien no le dio tiempo de sacar el tercer out de la entrada e hizo que Amaya marcara y doblegara el marcador 4-2.

Canadá respondió con otra anotación en la octava entrada con doble remolcador de Owen Caissie a Bo Naylor (4-3).