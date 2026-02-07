Nueva York. Paul Goldschmidt y los Yankees de Nueva York han acordado un contrato de 4 millones de dólares por un año, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con las negociaciones, otro movimiento de la organización que hace que su lista del 2026 se parezca al equipo del año pasado.

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato el sábado porque el acuerdo estaba sujeto a un examen físico satisfactorio.

Siete veces All-Star y MVP de la Liga Nacional en 2022, Goldschmidt, de 38 años, bateó .274 con 10 jonrones, 45 carreras impulsadas y un OPS de .731 tras firmar un contrato de 12.5 millones de dólares por un año como agente libre.

PUBLICIDAD

Bajó mucho, bateando .287 con ocho jonrones, 36 carreras impulsadas y un OPS de .776 antes de la pausa del All-Star y .245 con dos jonrones, nueve carreras impulsadas y un OPS de .631 después.

Goldschmidt, bateador diestro, perdió tiempo de juego en la primera posición en favor de Ben Rice, bateador zurdo, e inició sólo dos partidos de postemporada.

Goldschmidt, siete veces ganador del Guante de Oro, aporta defensa y una presencia veterana a un equipo que busca su primer título de la Serie Mundial desde 2009. Tiene un promedio de .288 con 372 jonrones, 1,232 carreras impulsadas y un OPS de ,882 en 15 temporadas de Grandes Ligas con Arizona (2011-18), San Luis (2019) y los Yankees.

Tras perder la Serie de División de la Liga Americana ante Toronto, Nueva York ha tenido una temporada relativamente tranquila. Los principales movimientos de los Yankees fueron volver a firmar al jardinero/primera base Cody Bellinger un contrato de 162.5 millones de dólares y cinco años, adquirir al zurdo Ryan Weathers de Miami en un intercambio y retener al jardinero central Trent Grisham con una oferta de calificación de 22,025,000 dólares.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.