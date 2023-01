Caguas. José ‘Pito’ Hernández debutó este lunes en Caguas como dirigente de los Cangrejeros de Santurce, a quienes le restan tres partidos de temporada regular para ajustar estilo con quien ha estado de coach desde el inicio de la temporada regular y de paso lograr ponchar su boleto a la postemporada.

Hernández sustituye a Nick Ortiz, quien fue el segundo dirigente de Santurce en la temporada luego de la salida del dirigente original, Alex Cintrón.

Esa una situación rara en el béisbol profesional de Puerto Rico en donde hay más estabilidad en términos generales con los dirigentes. Pero es una situación que Hernández atenderá.

“Los peloteros no han dado indicios de nada (negativo)”, dijo Hernández sobre alguna molestia con otro cambio de dirigente. “Ellos están en la misma página, positivos para ganar los juegos que necesitamos ganar, para que hagan el trabajo y traigan las carreras”, dijo Hernández.

Con Hernández debuta como coach de banco el experimentado Carmelo Martínez.

Hernández comenzó la temporada 2022-23 como coach de Santurce. ( JOSE RODRIGUEZ )

Sin incluir la acción del lunes, los Cangrejeros ocupan la cuarta posición con marca de 26-21 y dos juegos de ventaja en control de la última posición clasificatoria.

Hernández no tiene mucho tiempo para implantar su juego en el camerino, dugout y terreno, aunque entiende que su labor como coach del equipo desde el principio de la temporada le ayuda a ganar terreno con los jugadores.

Lo que necesita es que el equipo comience a anotar carreras, que ha sido su debilidad independientemente del dirigente que esté al frente.

“Son tres días que nos quedan y voy a tratar de hacer lo mejor posible y hacer los movimientos que necesitemos. El pitcheo ha funcionado desde el principio. Ha sido nuestra fortaleza. Lo que tenemos que buscar es de la ofensiva, que hagan un par de carreras. En el año entero lo que hemos dado es cuatro, cinco , seis hits por partido, una o dos carreras por juego. Hay que inventárselas, a ver si nos llega la oportunidad de hacer el juego corto: tocar y correr”, dijo Hernández, quien tiene el récord de cuadrangulares en la una temporada en el beisbol profesional local.

“Pero estoy contento de que me han dado la oportunidad”, dijo.

La debilidad de los Cangrejeros ha sido la producción de carreras. ( David Villafañe Ramos )

Los Cangrejeros están últimos en carreras anotadas (123), en imparables (286), en bateo colectivo (.203) y en promedio de llegar a base (.293). Su promedio de carreras por juego es de 2.61.

Por otro lado, Santurce está primero en pitcheo colectivo. La efectividad de sus lanzadores es de 1.96. Es por mucho el cuerpo monticular que menos cuadrangulares ha permitido (9) y el tercero que más ponches ha propinado (356).

Por su parte, el extoletero de los Indios de Mayagüez y campo corto de los Cubs de Chicago tiene una base de dirigente locales con los que ha trabajado aquí, incluyendo a Martínez.

“Estuve mucho tiempo con Orlando Gómez y mucho tiempo con Carmelo Martínez, quien fue el primero que me dio trabajo aquí. Estuve con Lino Rivera aquí en Caguas. Estuve con Pedro López en Santurce y en Caguas. Esos son lo que me vienen a la mente. Pero he estado con muchos dirigentes. Voy a tratar de hacer lo mejor de mí y ganar esos partidos”, agregó sobre los juegos que deberá ganar para asegurar la clasificación de los Cangrejeros a la postemporada.