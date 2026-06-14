La postemporada 2026 de la Liga de Béisbol Superior Doble A dejó un panorama inesperado tras eliminarse los tres equipos con los mejores récords de la fase regular: los Patrulleros de San Sebastián (19-1), los Artesanos de Las Piedras (18-2) y los Toritos de Cayey (16-4).

Los tres conjuntos dominaron sus respectivas secciones durante la campaña regular, encabezaron estadísticas y contaron con algunas de las principales figuras del torneo. Sin embargo, ninguno logró avanzar al Carnaval de Campeones.

La eliminación más dramática y sorpresiva fue la de Cayey el sábado. Los Toritos parecían encaminados a conquistar la sección Central cuando tomaron ventaja de 3-0 en la serie final ante los Pescadores del Plata de Comerío.

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No obstante, Comerío ganó cuatro partidos consecutivos para completar una remontada que quedará grabada en la historia reciente de la llamada pelota dominguera. De acuerdo a una publicación de la propia liga en las redes sociales, fue la primera vez desde 2013 que un equipo logró recuperarse de un déficit de 0-3 en una serie, desde que los Navegantes de Aguada remontaron ante los Fundadores de Añasco en una semifinal de la sección Noroeste.

Los Toritos lideraron la Doble A con promedio colectivo de .324 y contaron con Nelson Molina como colíder de carreras anotadas con 28 y con Kevin Luciano como el máximo remolcador de la campaña con 24 impulsadas.

La novena cayeyana buscaba regresar a la cima de la Central tras ganar el campeonato seccional de forma consecutiva entre 2022 y 2024.

Por su parte, San Sebastián, dueño del mejor récord de toda la liga con 19-1, vio terminar su temporada el sábado cuando cayó 6-5 ante los Libertadores de Hormigueros en un séptimo y decisivo juego celebrado ante cerca de 1,500 fanáticos en el Estadio Juan José “Tití” Beníquez.

Además de escribir una nueva página en la historia de la liga con la mejor foja en una campaña de 20 choques, los Patrulleros habían sido el equipo más dominante desde el montículo al registrar la mejor efectividad colectiva en la regular con 1.56.

También tuvieron la segunda mejor ofensiva con promedio de .318.

San Sebastián se agenció los premios del Dirigente del Año en la figura de Juan Medina y el Lanzador del Año con Anthony Borrero. Contaron, además, con César Morillo, quien bateó .452 para finalizar con el segundo mejor promedio de toda la liga.

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Los del Pepino buscaban conquistar una tercera corona al hilo en el Noroeste luego de sus títulos en 2024 y 2025. Desde 2021, los Patrulleros y Libertadores se han repartido seis títulos seccionales, con tres para cada franquicia.

Mientras, los Artesanos tampoco pudieron extender su paso en el Este al ser eliminados en cinco juegos por los campeones Mulos de Juncos.

Las Piedras llegó a la postemporada respaldado por la segunda mejor efectividad grupal del torneo, con 2.31, y el tercer mejor promedio, con .315.

Los Artesanos contaron con varias piezas destacadas durante la regular. Francisco del Valle compartió el liderato de carreras anotadas del torneo con 28, mientras Santis Sánchez lideró la ofensiva del conjunto con promedio de .405.

Además, tenían a Antonio Jiménez, quien conectó seis cuadrangulares para empatar el departamento de jonrones con José “Pocholo” Rivera, de Comerío, y Jay Feliciano, de Hatillo.

En el cuerpo monticular, sobresalieron en la regular Adalberto Flores, líder en victorias con marca de 7-0, y Derickmael Cuadrado, quien terminó con efectividad de 0.00.

Además de Juncos, Comerío y San Sebastián, el xsescenario del Carnaval de Campeones, que comenzará el próximo viernes con el formato de round robin, lo completan los Gigantes de Carolina (Metro), Azucareros de Yabucoa (Sureste), Mulos (Este), Petateros de Sabana Grande (Suroeste), Tigres de Hatillo (Norte) y Maratonistas de Coamo (Sur).