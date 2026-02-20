El Municipio de San Juan apostará al deporte como motor de empleo juvenil al integrar a 166 jóvenes capitalinos a labores operacionales durante el próximo Clásico Mundial de Béisbol, en una iniciativa que representa una inversión municipal de $204,884.

El alcalde Miguel A. Romero Lugo informó que el esfuerzo se canaliza a través del Departamento de Desarrollo Laboral y su programa Conexión Laboral, con el propósito de brindar experiencia práctica en un evento deportivo de calibre internacional.

“En San Juan seguimos creando oportunidades reales para nuestra juventud, conectando su talento con experiencias que aportan crecimiento y visión de futuro. El deporte también puede convertirse en una plataforma de desarrollo económico y profesional”, expresó el ejecutivo municipal.

Los participantes asumirán funciones como ujieres, coordinadores de eventos, personal de apoyo en el terreno, asistentes de ventas, especialistas en relaciones públicas y asistentes técnicos en sonido y audiovisual.

El director de Desarrollo Laboral, Pablo Rovira, explicó que la meta va más allá de un empleo temporero. “Buscamos que adquieran herramientas prácticas, desarrollen responsabilidad profesional y fortalezcan sus destrezas para futuras oportunidades”, sostuvo.

La iniciativa impactará a jóvenes en distintas etapas académicas, incluyendo estudiantes de cuarto año de escuela superior y personas que dan sus primeros pasos en el mundo laboral.

Como parte del proceso, este sábado 21 de febrero se celebrará un evento de reclutamiento de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Los interesados podrán pre-registrarse mediante la plataforma TurnosPR. Los espacios estarán disponibles mientras duren.