Los estelares abridores Freddie y Fernando Cabrera volverán a batallar esta noche en la loma del Estadio Pedro Montañez, de Cayey, en busca de darle a su equipo una ventaja de 2-1 en la serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A (LBSDA).

Freddie, de los Toritos de Cayey, se llevó la mejor parte del pasado duelo entre ambos cuando blanqueó a los Arenosos de Camuy en el primer juego de la final al no permitir carreras en nueve entradas y retirar a seis bateadores en 102 lanzamientos, 72 de ellos siendo strikes.

Sin embargo, el cuento fue otro en el segundo partido, luego de que los Arenosos empataran la serie final en el Estadio Juan Francisco “Cheo” Molina, en parte gracias a un demoledor primer capítulo en el que anotaron cinco carreras, con dos cuadrangulares y cinco imparables que obligaron a que el abridor Jesús Ortiz se tuviera que despedir temprano del montículo.

PUBLICIDAD

¡Confirmada la revancha de los Cabrera para mañana viernes en Cayey! 🔥🔥🔥#SerieFinalBrava pic.twitter.com/w81nw8L4qb — #SerieFinalBrava 🇵🇷⚾️ (@BeisbolDobleA) September 21, 2023

A pesar del resultado en el último encuentro, este despertar de los Arenosos no le preocupa al estelar lanzador de los Toritos.

“Realmente, no me preocupa porque, aunque sacamos temprano a nuestro iniciador, el bullpen estaba fresquesito y no estuvimos corto de picheo. Me siento seguro de que tenemos la oportunidad de poder ganar porque tenemos ese bullpen largo para seguir el juego si nos sacan al iniciador temprano”, comentó Freddie Cabrera en entrevista telefónica.

Precisamente, en ese segundo juego de la final por el campeonato nacional, los Toritos utilizaron a cuatro lanzadores, siendo José Burgos quien más vio acción al lanzar en 5.1 innings en las que permitió una carrera, ponchó a tres bateadores y otorgó dos bases por bola. Además de Ortiz, los otros dos relevistas que vieron acción por Cayey fueron Christian Bonilla y José Acosta.

Por su parte, al preguntarle a Cabrera sobre su segunda batalla en la lomita con Fernando en esta serie, el pitcher aseguró que no siente presión alguna y se siente confiado de que saldrá de nuevo por la puerta ancha con la victoria.

“Yo no tengo presión. Respeto a quien se lo merece porque Fernando Cabrera fue Grandes Ligas, pero yo no estoy pendiente contra quién voy, ya que me siento preparado y seguro de mí”, contestó Freddie.

“Yo no me preocupo por estar abajo porque siento que tenemos un equipo que es campeón y no tenemos que estar pensando que existe la posibilidad de estar abajo (en el cuarto juego de la serie)... La bola es redonda y, si perdemos, podemos hacer como ellos que estuvieron abajo y empataron la serie”, añadió.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Fernando Cabrera no tuvo su mejor noche en el primer choque de la serie final, tras permitir cuatro carreras y recibir siete hits en los siete episodios que estuvo en el montículo.

A sabiendas de que una victoria en la carretera les daría la ventaja, el dirigente Dennis Pérez afirmó que Fernando pasó la página de lo ocurrido el pasado viernes y se encuentra más que listo para enfrentar hoy a los bates de los Toritos.

“Fernando es todo un profesional en lo que hace. Él se siente muy bien, trabajo bien durante la semana y va listo para ganar ese juego mañana en Cayey”, sostuvo Pérez a este diario.

En lo que va de año, Fernando ha ponchado a 137 bateadores en 126.3 entradas y tiene un promedio de carreras limpias permitidas de 2.49.

Asimismo, el también receptor expresó que siente que, después del segundo partido, el resultado de mañana será uno distinto debido a que la ofensiva de Cayey cayó en ritmo luego de conectar 11 hits, incluyendo tres jonrones.

El tercer juego de la serie final de la Doble A comenzará hoy, a las 8:00 de la noche, en el Estadio Pedro Montañez.