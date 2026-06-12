Pittsburgh. La estrella polivalente de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, fue sustituido por un bateador suplente en la séptima entrada del partido que su equipo ganó por 8-6 a Pittsburgh el jueves por la noche, debido a una inflamación en la rodilla izquierda.

El entrenador de los Dodgers, Dave Roberts, restó importancia a la gravedad de la lesión.

Roberts afirmó que la decisión se tomó por precaución, ya que los Dodgers no querían correr el riesgo de que Ohtani se lesionara aún más.

Roberts también se mostró optimista respecto a que Ohtani estará listo para jugar el viernes por la noche, cuando los Dodgers se enfrenten a los White Sox en Chicago para dar inicio a una serie de tres partidos entre los líderes de la división.

PUBLICIDAD

“Intentamos actuar con prudencia y sacarlo del partido”, dijo Roberts. “Le dijo al fisioterapeuta que notaba una pequeña molestia detrás de la rodilla y no me pareció sensato arriesgar”.

El actual MVP de la Liga Nacional conectó su decimotercer jonrón de la temporada, un jonrón solitario, en la tercera entrada. Además, bateó un sencillo y recibió dos bases por bolas, llegando a base en sus cuatro turnos al bate.

Ohtani no compareció ante los medios tras el partido. Tiene un promedio de bateo de .305 con 40 carreras impulsadas. Como lanzador, cuenta con un balance de 6-2, una efectividad de 1.06 y 73 ponches en 67 2/3 entradas.

El lanzador titular Justin Wrobleski abandonó el partido en la quinta entrada debido a una contusión en el tendón de la corva izquierdo. El zurdo recibió un golpe de una bola bateada en línea recta por Bryan Reynolds. La pelota rebotó en Wrobleski y llegó a la primera base, donde se encontraba Freddie Freeman. Wrobleski chocó con Reynolds al recibir el lanzamiento de Freeman en la primera base.

“Voy a curarme y me pondré bien”, dijo Wrobleski. “No creo que sea nada grave. Solo es un poco frustrante”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.