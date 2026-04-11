Los Ángeles. Shohei Ohtani superó el viernes por la noche a Ichiro Suzuki en la racha más larga de un jugador nacido en Japón en llegar a base en partidos consecutivos.

La estrella de los Dodgers de Los Ángeles bateó un sencillo en la quinta entrada contra Kumar Rocker, de los Rangers de Texas, ampliando su racha a 44 partidos. Fue su 13er partido alcanzando la base esta temporada. Su racha comenzó el 24 de agosto y duró los últimos 31 partidos de la temporada pasada.

“Él está tomando paseos, que está recibiendo golpes, y realmente no se ha puesto en marcha todavía”, dijo el manager Dave Roberts.

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Ohtani se ponchó una vez y fue caminado intencionadamente en el octavo con corredores en primera y segunda.

“A los jugadores les gusta batear, pero él es lo suficientemente listo como para saber que si no le van a lanzar a él, sino que van a lanzar a su alrededor, entonces es un mejor plan tomar la base por bolas”, dijo Roberts.

Ohtani está empatado con Len Koenecke (1934) y Zack Wheat (1919-1920) en la quinta racha más larga de bateo en la historia de la franquicia de los Dodgers.

“Pensé que iba a pegar un jonrón esta noche”, dijo Roberts, “y creo que quería un jonrón esta noche en su noche de bobblehead, pero simplemente no iba a ser.”

Suzuki llegó a la base en 43 partidos consecutivos en 2009 con los Seattle Mariners. Ohtani ha dicho que admiraba a Suzuki mientras crecía.

Ohtani ya había superado al miembro del Salón de la Fama en otra categoría. En 2024, las 59 bases robadas de Ohtani batieron el récord de Suzuki de robos por un jugador nacido en Japón en una temporada. Suzuki logró 56 en 2001.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.