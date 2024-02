Miami. Ángel Padrón se metió a los libros de la Serie del Caribe al lanzar el segundo juego juego sin hit ni carrera en la historia del certamen, y Venezuela vapuleó el miércoles 9-0 a Nicaragua para terminar como líder de la primera fase.

El único juego sin hit ni carrera que se había registrado en la historia del certamen había sido obra Tommy Fine, de los Leones de la Habana, ante Cervecería Caracas en 1952.

Padrón lanzó siete entradas perfectas antes de regalar una base por bolas a Raudy Read en el inicio del octavo, y después de una doble matanza, completó las nueve entradas sin admitir imparable. Sólo regaló una base por bolas y abanicó a cuatro adversarios en su histórica labor.

PUBLICIDAD

“Esto es impresionante estoy sin palabras, siento algo inexplicable estoy muy contento, hicimos historia para Venezuela. Traté de que no me ganaran las emociones, ir bateador por bateador, inning por inning y estoy muy agradecido con todos mis compañeros por la increíble defensa que jugaron”, manifestó.

Odúbel Herrera bateó de 5-3 con un doble y dos carreras producidas, Ramón Flores se fue de 4-2 con dos remolcadas, mientras que Leonardo Reginatto y Alcides Escobar batearon de 4-3 ambos con un doble y una empujada, para destacarse en el ataque por los Leones de la Guaira.

“Lo más importante que Padrón hizo para nosotros es que no usamos nuestro bullen y vamos a estar listos mañana. Ahora lo importa te es el juego que sigue, en este torneo puedes ganar siete juegos seguidos y perder todo en el último, así que vamos a estar listos mañana para buscar el pase a la final”, dijo el manager venezolano Ozzie Guillén.

Los Gigantes de Rivas se despiden del torneo perdiendo los seis encuentros en los que participaron, y sufriendo este sin hit ni carreras.

“No tuvimos oportunidad, Padrón hizo un tremendo trabajo, nos amarró las manos. Creo que, haciendo un balance general del torneo, hay muchas cosas pequeñas que no hacemos, estamos peleando contra pesos pesados en este torneo y simplemente no pudimos dar el golpe”, manifestó Marvin Benard, dirigente de Nicaragua, tras la derrota.

Este jueves, República Dominicana enfrentará a Panamá en la primera semifinal, y Curazao se medirá a Venezuela por el segundo pase a la Final.

PUBLICIDAD

SORPRENDENTE CURAZAO ELIMINA A PUERTO RICO

Los Curazao Suns culminaron una sorprendente fase de grupos al derrotar 2-0 a los Criollos de Caguas de Puerto Rico, en un duelo directo por el último pase a las semifinales.

Ambos equipos completaron el todos contra todos de la etapa regular con registro de 3-3. En apenas su segunda participación en una Serie del Caribe, Curazao se clasificó a las semifinales en virtud de haber ganado el duelo directo — el primer criterio de desempate.

Juan Carlos Sulbaran lanzó cinco entradas en blanco y permitió apenas dos imparables para ganar el juego.

“Uno cuando sale ahí piensa en sacar ceros, out por out y atacando a a los bateadores. Eso es lo que nos ha dado el éxito porque tenemos una muy buena defensa. Muy contento con la victoria y la clasificación”, comentó Sulbaran tras la victoria

A la ofensiva, los Suns contaron con elevados de sacrificio de Juremi Profar en el cuarto episodio y de Didi Gregorius en el noveno para las únicas dos carreras del encuentro.

“Nosotros siempre confiamos en nosotros mismos, nunca nos ponemos a pensar en el rival”, dijo Hanley Statia, el mánager de Curazao sobre la siguiente ronda del torneo. “Nos preparamos muy bien para cada juego y lo seguiremos haciendo. staremos listos mañana para las semifinales sin importar cual sea el rival”.

Puerto Rico ya no puede darle alcance a Panamá y Venezuela, equipos con cuatro victorias en el torneo. Aún cuando República Dominicana perdiera su último encuentro para emparejarlos en la marca de ganados y perdidos, los dominicanos vencieron a Puerto Rico en su duelo directo, con lo que los dirigidos por Yadier Molina han quedado eliminados del torneo de manera sorpresiva.

PUBLICIDAD

“Obviamente el resultado no es el que esperábamos, los últimos juegos no fueron los mejores para nosotros y hoy no pudimos batear”, dijo un abatido Molina. “Hay que darle todo el crédito a ellos que jugaron muy bien. En general creo que fue un buen torneo, obviamente el objetivo no se cumplió y duele, pero me voy contento con esta experiencia. Sólo queda seguir aprendiendo”.

PANAMÁ SUPERA A DOMINICANA Y ASPIRA A TERMINAR COMO LÍDER

Los Federales de Chiriquí cerraron el miércoles una dominante primera ronda, con una victoria por 3-1 sobre los Tigres del Licey. El equipo panameño espera ahora una derrota de Venezuela en el último encuentro de la primera ronda, para terminar como líder.

Jhonny Santos y Christian Bethancourt conectaron cuadrangulares solitarios para los Federales, que contaron también con un sencillo remolcador de una carrera por parte de Johan Camargo para respaldar su ofensiva.

El abridor Ernesto Silva lanzó cinco entradas de una carrera, y Davis Romero se anotó la victoria con un dominante relevo de cuatro episodios en blanco.

“Creo que hemos hecho todo bien, gran picheo, tremenda defensa y hemos bateado de manera oportuna, eso se refleja en los resultados. Nosotros venimos aquí por todo, llegar a la final y ganarla, estamos contentos porque clasificar era el primer objetivo, pero el juego más importante es mañana”, sentenció el dirigente panameño José Mayorga.

Con la derrota, República Dominicana terminó con marca de 3-3 en el cuarto puesto de la primera ronda, y se estará midiendo al líder en las semifinales.

“Nosotros venimos con la encomienda de repetir como campeones, no hemos jugado consistentemente nuestro mejor béisbol, pero hemos hecho lo necesario para estar donde queremos estar. Estamos en semifinales y tenemos todo lo necesario para ganar esos dos juegos que nos restan”, comentó el dirigente de los Tigres, Gilbert Gómez.