Amanda Serrano lo ha hecho todo en el boxeo: convertirse campeona en siete divisiones; encabezar un sold out en el Madison Square Garden, de Nueva York; ser la primera campeona indiscutible boricua; y, recientemente, defender sus títulos en una pelea a 12 asaltos de tres minutos.

Pero, a sus 35 años, la boxeadora puertorriqueña todavía tiene metas por cumplir en el deporte del ensogado: esteralizar una cartelera en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y llegar a las 50 victorias profesionales.

Habiendo cumplido esas hazañas, Serrano engancharía los guantes tras solidificar aún más su legendario estatus en el boxeo, aunque admitió que es una decisión que todavía está analizando.

“Pelear en el ‘Choliseo’ como campeona indiscutible es un sueño para mí. Va a ser bien bonito... Un día yo digo: ‘Quiero terminar ahora’, pero me encanta el deporte. Creo que (me retiraría dentro de) un año y medio o dos. Yo le dije a mi entrenador ayer: ‘Yo quiero 50 ganadas’, así que serían como cuatro peleas más”, confesó Serrano.

“Yo tengo una pequeña lista de cosas por hacer (antes de retirarme)“, comentó la púgil entre risas.

Actualmente, la campeona indiscutible de peso pluma tiene un récord de 46-2-1. Serrano abundó que todavía no está confirmado que la sede de su próxima defensa será en el Coliseo de Puerto Rico, pero dijo que su manejo está trabajando con el Gobierno para hacer la cartelera posible en 2024.

Serrano viene de quizás el mejor año en su carrera en el que se convirtió en la primera boxeadora boricua (hombre o mujer) que ostenta un campeonato indiscutible. Asimismo, tuvo dos defensas titulares que fueron ante la estadounidense Heather Hardy y la brasileña Danila Ramos, esta última siendo a 12 asaltos de tres minutos, al igual que los combates de campeonato de hombres.

Fue la primera vez en la historia de su ilustre carrera que la boricua veía acción por esa cantidad de tiempo, una experiencia que tiene en mente volver a repetir.

“De todas mis peleas, esta es la que más presión me ha causado porque yo sentía que tenía que demostrar que las mujeres lo pueden hacer todo. (Pelear 12 asaltos) es mi elección y, de ahora en adelante, quiero pelear a 12 asaltos porque siento que puedo hacer mucho más en tres minutos y quiero terminar mi carrera peleando con estas condiciones”, expresó.

Y con Serrano en la cima de su división, no hay escasez de boxeadoras que desearían tumbar a la monarca de las 126 libras de su trono. Una púgil que coqueteó con la posibilidad de enfrentar a la puertorriqueña lo fue la campeona indiscutible de peso superpluma, Alycia Baumgardner. No obstante, Serrano afirmó que no está interesada en enfrentar a la estadounidense.

Pero aseguró que sigue teniendo un alto interés en una revancha con la irlandesa Katie Taylor, quien le propinó la segunda derrota en su carrera. Taylor está pautada a pelear este 25 de noviembre con la campeona indiscutible de peso superligero, Chantelle Cameron.

“La isla entera y yo queremos la revancha con Katie Taylor. Eso es un nombre que está en mi mente. Aunque no sabemos lo que ella (Taylor) está pensando. Si ella pierde, no sé siquiera exponerse a perder tres veces seguidas”, sostuvo.

Serrano recalcó que la única forma que vuelva a subir a las 130 libras es si enfrenta a Taylor. De lo contrario, permanecerá en las 126 libras.

Amanda Serrano, izquierda, junto a la joven púgil Krystal Rosado. ( Carlos Rivera Giusti )

Con su carrera profesional ya entrando a su etapa final, Serrano ha comenzado a abrir el camino para la siguiente etapa en su vida. Y es que la campeona mundial no se quiere alejar del deporte cuando enganche los guantes, ya que se quiere dedicar manejar boxeadoras. Precisamente, firmó a su primera púgil este año, Krystal Rosado, que ya tiene una marca de 2-0 y fue parte de la cartelera que protagonizó Serrano y Ramos en Orlando, Florida.

“Yo quiero abrirle la puerta la nueva generación, a jóvenes como Krystal. Yo he estado 14 años en el deporte y he pasado todo tipo de experiencia y no quiero que ella pase por lo mismo que yo pasé. Yo quiero que su vida sea más fácil. Ella (Krystal Rosado) es la primera boxeadora que firmo, pero no será la última”, afirmó.