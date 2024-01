A sus 35 años, Amanda Serrano se puede dar la dicha de decir que ha cumplido todo lo que se ha propuesto en el boxeo.

Es la primera campeona indiscutible puertorriqueña; conquistó títulos en siete divisiones; participó en la primera pelea de mujeres que encabeza una cartelera boxística en el Madison Square Garden, de Nueva York; y, en poco menos de dos meses, protagonizará un cartel en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La campeona mundial de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Organización Internacional de Boxeo (OIB) ha logrado, en los últimos años, gestas nunca antes vistas dentro del ensogado. Por esta razón, siente que, en pleno 2024, está viviendo el mejor momento de su carrera.

“Yo creo que sí, (estoy en el mejor momento de mi carrera). Con todo lo que he alcanzado, he peleado con las mejores del mundo, he competido por 12 asaltos de tres minutos y ya se siente como otro día más en la oficina. Ahora, conozco a mi cuerpo, los entrenamientos y mi equipo de trabajo ha mejorado. Pienso que estoy en el pico de mi carrera”, expresó Serrano en entrevista con Primera Hora.

Al preguntarle si se consideraba la mejor boxeadora del mundo libra por libra, la campeona boricua contestó que se pasea entre las mejores, ya que considera que el título de “la mejor del mundo” es más una opinión a algo que se puede dar por sentado.

“Me siento como una de las mejores, porque eso es una opinión. Hay muchas mujeres muy buenas que tienen sus propios logros. Por eso, no se puede decir que yo soy la mejor u otra es la mejor libra por libra. Yo creo que yo soy la mejor peso pluma y, después que uno sienta que es la mejor, lo demás no importa”, comentó.

Denominarla como la mejor púgil del mundo libra por libra no es para nada descabellado, luego de un impresionante 2023 en el que portales como Sports Illustraded, Lineal Boxing Champion y Boxing Scene la seleccionaron como la mejor boxeadora del año.

Nada como pelear en su isla

Amanda Serrano en entrevista con Primera Hora de cara su pelea con la alemana Nina Meinke. ( Nahira Montcourt )

Y Serrano tendrá este 2 de marzo la oportunidad de exhibir su talento dentro del cuadrilátero frente a su gente, cuando se arriesgue sus cinturones ante la alemana Nina Meinke en un combate a 12 asaltos de tres minutos, en el Coliseo de Puerto Rico. Este será el compromiso número 50 de Serrano (46-2-1 y 30 KO), pero apenas será su quinta reyerta en la isla y su primera en el Choliseo.

A pesar de que ya es una rutina para ella subirse a un ring frente a miles de personas, la boxeadora carolinense confesó que el sentimiento es uno distinto cuando se pone los guantes en su tierra.

“Siempre, cuando yo peleo aquí, me pongo supernerviosa y superemocionada, pero gracias a Dios que esta será mi quinta pelea aquí y he peleado muchas veces en grandes escenarios. Yo me pongo nerviosa, pero sé cómo manejarlo y me tranquilizo. Más aún, porque tendré a toda mi gente allí apoyándome”, sostuvo.

Para ese 2 de marzo, se espera haya casa llena en el Choliseo. Al momento, solo quedan disponibles los boletos de la parte superior. Cabe destacar que los precios de las taquillas rondan entre $2,000 a $20, un costo similar al de carteleras celebradas en Estados Unidos. Con un soldout en el Coliseo de Puerto Rico, Serrano comprobaría una vez más que no solo se ha convertido una de las figuras más dominantes en el deporte, sino también una de las más atractivas a la hora de vender un evento.

“Nosotras también podemos vender y la gente está apoyando a las mujeres. Yo sabía que nosotros íbamos a vender todas las taquillas, eventualmente, pero no tan rápido como está sucediendo. En menos de un día, los boletos de arena se agotaron”, indicó.

“Yo no creo que esta será la última cartelera de Most Valuable Promotions en Puerto Rico”, añadió.

Luego de la pelea contra Meinke, Serrano afirmó a este diario que volverá a boxear en unos meses y a fin de año hará su regreso a las artes marciales mixtas con Professional Fighters League, una promotora con la que también han firmado figuras como Jake Paul y Claressa Shields.

Sin embargo, Serrano señaló que, si surge otro combate llamativo y beneficioso para su carrera, su equipo de trabajo lo aceptará y su agenda del 2024 cambiaría.