El boxeador boricua Edgar Berlanga está a horas de anunciar con quién firmará su próximo contrato de promoción, teniendo ante sí tres ofertas grandes a considerar.

Según ha publicado Dan Ambrose de boxingnews24.com, el invicto peso mediano oficialmente ha recibido ofertas de Oscar de la Hoya y su compañía Golden Boy Promotions, de Eddie Hearn de Matchroom Boxing y de Floyd Mayweather Jr. de Premier Boxing Champions.

Berlanga, de 25 años y quien amasa récord de 20-0 con 16 nocauts, está en la posición de agente libre luego que acordó su salida de Top Rank Boxing hace ya más de un mes. Añora una oportunidad de pelear contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez. Analiza Ambrose que si su meta más grande es esa será muy probable que considera con fuerza firmar con Matchroom Boxing ya que sería su mejor canal hacia acordar el combate contra el estelar peleador mexicano quien el año pasado puso fin a su relación con Golden Boy Promotions.

“Siento que estoy listo para peleas más grandes”, dijo Edgar Berlanga recientemente en el DAZN Boxing Show.

“La gente dice que fui descartado. No es así. Simplemente tomamos caminos separados”, abundó Berlanga haciendo referencia a su separación con Top Rank. “Estoy muy feliz con estar en esta posición. Mucha gente pensó que todo terminó para mí cuando me separé de Top Rank, pero ese no fue el caso. Siento que mi carrera está comenzando. Dos días después, Floyd Mayweather me contactó. Me dijo que me quiere hacer explotar y hacerme una estrella”.

Berlanga debe tomar ya una decisión de firmar pues ya está pasada la hora de que vuelva al ring. Su última pelea con Top Rank fue el 11 de junio pasado ante Alexis Angulo, a quien derrotó por vía de una decisión unánime pero pleito del cual se ganó una suspensión de seis meses por morder una oreja de su rival.