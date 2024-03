Jeyvier Cintrón requirió tocar fondo antes de escapar del laberinto donde estuvo atrapado.

La última vez que el púgil hizo una pelea en el boxeo rentado fue en diciembre de 2019 cuando viajó a Japón para enfrentar a Kazuto Ioka, entonces campeón súper mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Desde entonces, Cintrón persiguió otros intereses, incluyendo participar en la competencia deportiva televisiva del Exatlón, donde sufrió una severa lesión de rodilla. Además, lidió con situaciones personales que lo llevaron a caer en un torbellino emocional, según relata.

“La vida tiene sus caídas. Después participar en Exatlón entré en depresión, sufrí ataques de ansiedad e insomnio. Me perdí del radar para tratar de salir hacia adelante, pero la depresión es algo serio”, compartió Cintrón, quien representó a Puerto Rico en dos Juegos Olímpicos, los de Londres 2012 y Río 2016.

Cintrón relató que durante un tiempo permaneció encerrado en su hogar, sin el ánimo para contactar el mundo exterior.

“Estuve con un sicólogo que me llamaba tres veces a la semana para sesiones por cámara, porque vive en Orlando. Comencé asistiendo a la iglesia. Me dieron una prueba, pero sabía que no estaba solo porque hay unos planes divinos conmigo”, dijo.

Cintrón contó que tuvo el apoyo de sus padres durante los pasados años y ahora está en el proceso de retomar su carrera en el boxeo.

“Desperté y quiero renacer como el Jeyvier Cintrón de siempre que ha dado mucho de qué hablar. Pusieron la bola en mi cancha. El boxeo siempre ha estado en mi sangre. Solo tengo 29 años y me queda mucho por hacer”, indicó.

El primer paso fue trasladarse a México, donde los campeones mundiales Subriel Matías y Emmanuel “Manny” Rodríguez lo recibieron con los brazos abiertos. Ambos se encuentran en Jiquipilco, México, entrenando para sus respectivos compromisos.

“Es un proceso difícil. Han transcurrido cuatro años, pero me siento súper motivado y más maduro. He sabido lo que es ganar y lo que es perder. Durante la etapa de depresión pasé por tanto que ahora estoy más motivado que nunca. Estoy agradecido por la manera como me han recibido los campeones. Me están dando la mano”, compartió.

Cintrón confesó que extrañaba los aromas típicos de un gimnasio y poco a poco está entrando en ritmo.

“Muchas personas están esperando mi regreso. Soy un nuevo Jeyvier Cintrón y lo estoy haciendo por mí. Sabía que tarde o temprano iba a volver. Estoy como un niño pequeño. A las 4:50 de la madrugada ya me estoy poniendo los tenis para ir a entrenar y eso me motiva. He vuelto a nacer”, señaló.

Cintrón adelantó que, posiblemente, suba a un ring tan pronto como junio.

“Me esforzaré más que nunca para que vean al Jeyvier Cintrón que todos conocen. Quiero volver frente a mi gente de Puerto Rico. No hay una fecha exacta, pero sí será allá”, concluyó.