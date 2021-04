Josué “The Prodigy” Vargas apenas tiene 19 peleas a nivel rentado, pero ya se considera el mejor boxeador en las 140 libras, incluso, por encima del también puertorriqueño José “Sniper” Pedraza.

Vargas, de 22 años, formará parte de la cartelera que Top Rank presentará el 24 de abril en el Silver Spurs Arena en Kissimmee, Florida, donde además estarán en acción Christopher “Pitufo” Díaz, Edgar Berlanga, Xander Zayas, Henry “Moncho” Lebrón y Orlando González, entre otros.

“Ahora mismo, soy el mejor porque puedo pelear contra quien sea en las 140 libras. Las personas que han guanteado conmigo han dicho que seré un campeón mundial porque nadie sabe el estilo que tengo”, compartió Vargas (18-1, 9 KO) desde Orlando, Florida.

“Mucho respeto a Pedraza, José Zepeda y a todos los demás, pero tengo mucho estilo y movimientos para esos peleadores. Sé que soy mejor que ellos. No es por hablar, es porque lo sé. La gente que sabe del boxeo ha visto lo que traigo. Puedo boxear, pelear adentro y contragolpear”, insistió.

El púgil estuvo en Puerto Rico por varios días para entrenar.

Vargas, al igual que los demás aspirantes a un cetro en las división junior welter, estarán atentos al resultado del duelo entre el mexicano José Carlos Ramírez y el británico Josh Taylor el próximo 22 de mayo. Los púgiles unificarán los cuatro cinturones de las 140 libras y se especula que el ganador los dejará vacantes para ascender a la división wélter (147 libras).

“Puedo decir que quiero pelear por el campeonato mundial en el verano, pero si Top Rank no me da la oportunidad no puedo hacer nada. Quiero pelear con Pedraza o uno de esos nombres, pero dicen que solamente tengo 22 años y que tal vez tengo que demostrar más, pues vamos a enseñarles tengo mucho talento. Aparte de mí, ahora mismo los campeones Ramírez y Taylor son los mejores. Quiero ver es pelea para estudiarlos”, advirtió.