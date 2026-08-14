Juanmita López de Jesús cumplió el viernes sin mayores contratiempos con el peso requerido para su pelea estelar de este sábado en el Coliseo Roger Mendoza, de Caguas.

El prospecto puertorriqueño encabezará la cartelera “iTF… Es la Pelea en Caguas”, organizada por Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment, con un combate pactado a seis asaltos en la división supermosca (115 libras) ante Edwin Cortés.

López de Jesús detuvo la báscula en las 114 libras, al igual que Cortés. Juanmita, hijo del excampeón mundial Juanma López, ostenta un récord de 6-0 con tres nocauts, mientras que Cortés tiene una foja de 6-1 con un fulminado.

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El pleito marcará la primera ocasión que López de Jesús se presenta como profesional en el pueblo donde nació y se crió. Esa noche también verá acción su hermana Belisa López de Jesús, quien enfrentará a Magnanamay Delgado.

Otros peleadores que formarán parte de la velada son Jordy Cardona, Karlo Rodríguez, Jerryanis Morales, Joanna Espinoza, Yadiel Alomar, Diego Saavedra, Jan Luiz Cumba, Héctor López, William “Piru” Guzmán, José López, Willjay De La Paz y Luis Vargas.

Los boletos para la cartelera están a la venta en la página web de PR Ticket.