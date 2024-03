Caguas. Las opiniones estaban divididas en cuanto a darle el visto bueno para que Juanmita López incursionara en el boxeo.

En una esquina se encontraba su padre, el excampeón mundial Juan Manuel “Juanma” López, quien no tenía interés en estimular a sus retoños para que siguieran sus pasos en el boxeo.

Sin embargo, en la opuesta, se encontraba su exesposa, Bárbara de Jesús, quien no vaciló en ofrecer un incondicional apoyo a las iniciativas deportivas de sus hijos. Juanmita y Belisa, su hermana, fueron constantes presencias dentro el Gimnasio José ‘Cheo’ Aponte en Caguas durante el tiempo de Juanma como boxeador.

PUBLICIDAD

Precisamente, fue allí donde la pasión por el boxeo se adueñó de Juanmita y comenzó a dar los pasos que en escasos meses lo dirigirán hasta París, Francia, donde representará a Puerto Rico durante los venideros Juegos Olímpicos de verano.

A pesar de que Juanmita lleva en la sangre las habilidades físicas de su padre, fue el empuje de Bárbara lo que marcó la diferencia.

“Juanmita siempre ha tenido la motivación”, compartió Bárbara de Jesús. “Fui quien dijo que si le gusta el boxeo vamos a dejarlo, al igual que a Belisa”.

Juanmita López estará en unos Juegos Olímpicos 20 años después que su padre Juanma López. ( alexis.cedeno )

Bárbara no duda en las capacidades de su hijo, por ello, lo apoya a ciegas.

“Muchas veces lo he dicho, si no fuera por ella, no estaría aquí. El apoyo de ella es más importante que el de cualquier otra persona, siempre”, afirmó el púgil de 18 años.

López padre admitió que hizo todo lo posible para desalentar el interés de sus hijos por el boxeo.

“No era mi idea que él y su hermana boxearan. Los puse en béisbol, karate, fútbol y hasta baloncesto jugaron por un tiempo. No quería porque el deporte del boxeo es bien difícil, pero su mamá fue quien dijo que lo dejara ir al gimnasio”, recordó López, quien fue campeón en las 126 y las 130 libras.

Juamita confesó que descartó las demás disciplinas para centrarse en el gimnasio de boxeo.

“Siempre me interesó. Traté de hacer varios deportes, pero sabía que el boxeo era el norte. Estoy contento y orgullos con el trabajo que hago día a día porque mi sueño siempre ha sido ir a unas olimpiadas”, dijo.

PUBLICIDAD

Juanmita López ha frecuentado el gimnasio Cheo Aponte en Caguas desde niño. ( alexis.cedeno )

Juanma, quien participó en los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas, Grecia, conoce bien lo que sentirá su hijo cuando esté en el gran escenario que le espera en París.

“Siempre le he dicho que se lo disfrute todo al máximo. Cuando fui a las Olimpiadas, tenía la mente más en Puerto Rico que en Atenas porque ya estaba casado con su mamá, y su hermana estaba recién nacida. Estuve más pendiente a las cosas en casa. Mi sueño era ser campeón del mundo a nivel profesional, su sueño era llegar a unas olimpiadas y lo logró. Ahora es que se dedique. Este momento es único”, insistió.Puerto Rico no suma una medalla olímpica en boxeo a la colección desde 1996 cuando Daniel Santos se colgó una presea de bronce.

“Sería el sueño. Más que cumplir con una medalla para el país, es cumplir con una meta que me propongo día a día. Confío que tengo el talento y la dedicación para traer una medalla a mi casa y sería lo más grande”, indicó.

Y acá Alex Caraballo, entrenador de Juanmita y exentrenador de su padre, aparece junto al clasificado olímpico. ( alexis.cedeno )

Bárbara, de hecho, aseguró que está lista para que su hijo sea un representante de Puerto Rico.

“Después que me lo traten bien. Sabemos que hay dos sacos, el de ganar y perder. Somos humanos y que dentro de todo, el público sepa que está Juanmita el boxeador, pero también el ser humano, estoy tranquila. Aquí no hay tiempo para llorar ni frustrarse. Eso le ocurrió en su primera pelea y le dije que no había pasado nada. Siempre será mi bebé”, concluyó.