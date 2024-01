Keyshawn Davis aseguró que la suspensión de 90 días que le impuso la Comisión Atlética de Texas por un positivo a marihuana el pasado octubre es una cosa del pasado y solo piensa en el puertorriqueño José “Sniper” Pedraza.

Davis y Pedraza se enfrentarán durante la cartelera del 8 de febrero en el Michelob Ultra Arena en Las Vegas, Nevada. El pleito será a 10 asaltos en la división ligera (135 libras). El púgil estadounidense de 24 años y con solamente nueve combates en el boxeo rentado, reconoció que es el momento indicado para medir sus cualidades ante alguien con la trayectoria de Pedraza, quien ha sido campeón mundial en dos divisiones.

“Todas las peleas son un escalón. Desde que hice mi debut con Top Rank me han colocado rivales de experiencia. Tengo altas expectativa de mí y tengo el poder para detener a cualquiera”, compartió Davis desde Las Vegas. “Siento que soy el mejor peleador, más rápido, fuerte e inteligente”.

Davis (9-0, 6 KO) deberá despejar la dudas que flotan alrededor suyo, particularmente porque el resultado de su pasada pelea contra Nahir Albright fue cambiado a un ‘no contest’ por el positivo a marihuana. La puntuación original fue 96-94, 97-93 y 95-95 para una decisión mayoritaria para Davis.

“Estoy seguro que Pedraza está entrenando duro porque reconoce que este será su último rodeo. Eso hará que sea una gran pelea. No me gusta boxear, me gusta la pelea y sin duda esta estará repleta de acción. Pedraza será otro escalón para mí”, indicó.

Davis admitió que todavía le queda camino por recorrer antes de disputar una faja mundial en las 135 libras, pero que un triunfo sobre Pedraza lo dirigirá en la dirección correcta.

“Lo más seguro ocurrirá este año, pero no tengo prisa. Conozco mi valor y que puedo ganar un título mundial en el futuro. Ahora mismo estoy pensando en alguien que ya enfrentó a Gervonta Davis, Vasyl Lomachenho y Arnold Barboza. Si Top Rank me lo pone de frente es porque ha visto algo que representará una prueba para mí”, concluyó.