WE HAVE A FIGHT! 😤



⚖️ @canelo - 166.8lbs

⚖️ @EdgarBerlangaJr - 167.6lbs



All systems go in Las Vegas for this Super Middleweight unified showdown! 💪#CaneloBerlanga | @DAZNBoxing PPV pic.twitter.com/eoobRp7x1c