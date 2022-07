Los planes para reprogramar la pelea entre Julio César Martínez y el puertorriqueño McWilliams Arroyo han quedado descartados.

Martínez, monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en las 112 libras, tiene como prioridad unificar con Sunny Edwards, quien posee la faja de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Por ello, los representantes de Martínez le presentaron a Arroyo una oferta que, en su lugar, el boricua mida fuerzas con Joselito Velásquez.

Ambas peleas serían el 22 de octubre.

“No estoy de acuerdo con eso porque mi prioridad es pelear contra Martínez. La gente de Matchroom Boxing ofreció pelear contra Velásquez y más dinero”, reaccionó Arroyo.

Martínez canceló su participación del combate de pasado 26 de junio debido a que, presuntamente, se envenenó después de consumir salmón. Fue la tercera cancelación de Martínez por diversas razones. El CMB ordenó que acordaran una nueva fecha después de atender una petición de Arroyo.

Sin embargo, los representantes de Martínez no fueron a la mesa para negociar, según Arroyo.

“Nunca negociaron, pero al final me convencieron. No es algo que quería hacer porque el rival que deseo es Julio César ya que tenemos cuentas pendientes. Es lamentable y no estoy a gusto, pero al final esto es un negocio. No he firmado contrato, todo ha sido verbal, pero provoca frustración todo lo que está pasado”, indicó.

En agosto de 2020, Martínez indicó que tenía una infección respiratoria y, por ello, fue necesario aplazar la pelea. Luego en febrero de 2021, el púgil mexicano se lastimó una mano días antes del pesaje.

“Es triste que le permitan que haga esas cosas sin consecuencias. Por los hechos, es evidente que no quiere pelear conmigo y tampoco le importa. No entiendo el por qué. Peleo contra quien sea, pero lo que ha pasado es demasiado fuerte y no dudo que me seguirán sorprendiendo”, concluyó Arroyo.