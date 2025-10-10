El Senado de Puerto Rico reconoció este jueves al campeón mundial unificado de peso mínimo, Oscar “El Pupilo” Collazo, en una ceremonia especial celebrada en el Salón Julio Tomás del Capitolio.

El homenaje fue presentado por el senador del Distrito de Guayama, Rafael “Rafi” Santos Ortiz, quien resaltó la disciplina, dedicación y compromiso del boxeador boricua, a quien describió como una de las figuras más sobresalientes del boxeo mundial actual.

Entre los presentes estuvieron sus padres, Janet López y Tito Collazo; el presidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el licenciado Gustavo Olivieri; el expresidente de la OMB, Francisco “Paco” Valcárcel; y el promotor de Miguel Cotto Promotions y H2 Entertainment, Héctor Soto.

Durante el acto, Collazo expresó su gratitud hacia todos los que han sido parte de su trayectoria, destacando la unión del pueblo puertorriqueño y el apoyo de sus seguidores alrededor del mundo.

“Agradecido con todos los que aportaron su granito de arena para que todo esto se hiciera realidad. Mi agradecimiento va para toda la gente, para los fanáticos de Puerto Rico y del mundo entero. Gracias de corazón, ustedes son mi motivación todos los días”, manifestó el campeón.

Collazo también reconoció el respaldo de su familia y de las empresas que han impulsado su carrera como Miguel Cotto Promotions, H2 Entertainment y Golden Boy Promotions.

“En especial, agradezco a mi familia, que siempre ha estado ahí. Gracias a Miguel Cotto Promotions, H2 Entertainment y Golden Boy Promotions, gracias a todos los que creen. Y muy en especial a mi esposa, que ha sido clave en mi trabajo. Tener a una esposa que esté a tu lado, que te dirija y te apoye, es fundamental. Estoy muy agradecido con ella, porque ha estado ahí en todo momento. Ella sabe cuánto valoro su apoyo. Todo lo bueno llega con esfuerzo, y ella lo sabe”, compartió.

Con un mensaje inspirador, Collazo aprovechó la ocasión para enviar palabras de motivación a las nuevas generaciones de atletas puertorriqueños:

“Quiero dar un mensaje claro y lleno de energía positiva: sí se puede. No importa de dónde vengas, ni tu peso, ni tu estatura. Lo importante es el corazón con que luchas. Los pesos pequeños sí valemos, sí podemos hacer peleas grandes y sí podemos brillar, igual o más que cualquiera”, aseguró.

El púgil villalbeño, quien viene de defender los títulos mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el filipino Jayson Vayson, reafirmó su compromiso con seguir dejando el nombre de Puerto Rico en alto.

“He trabajado y me he esforzado día tras día, sacrificando tiempo, cuerpo y alma para representar a mi isla con orgullo. Y prometo que voy a seguir demostrando que con fe, disciplina y pasión, los sueños se hacen realidad. Voy a ser la excepción, voy a ser ese cambio. Aunque sea de peso bajito, voy a seguir batallando”, sostuvo.