El campeón peso mínimo puertorriqueño Oscar “El Pupilo” Collazo reconoce que su próxima defensa contra el tailandés Thammanoon Niyomtrong será la pelea más importante de su joven carrera.

Por esto, se ha mantenido más enfocado que nunca y ha contado con la mayor ayuda posible en ruta a la cartelera “Latino Night” de Golden Boy Promotions el 16 de noviembre en Riad, Arabia Saudita.

“Esta es la pelea más importante, más fuerte y más grande que he tenido hasta ahora. Este campamento ha sido el mejor que he tenido. La mentalidad ha sido distinta en este campamento por el enfoque que hemos tenido, pensando en el rival, la estrategia que vamos a hacer y diferentes cosas que queremos hacer para esta pelea tan importante e histórica para mi gente de Puerto Rico”, dijo Collazo en una entrevista telefónica con Primera Hora.

“En esta etapa que estamos, estoy empezando a tener peleas grandes y hay que estar 100 por ciento enfocado. Cero distracciones afuera. En este campamento, he tenido gríngolas porque esta pelea nos va a catapultar y dejar un legado en el boxeo”, agregó.

El púgil villalbeño, de 27 años y con un récord perfecto de 10 victorias con siete nocauts, es el actual monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de las 105 libras y arriesgará su título ante Niyomtrong, campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en un combate unificatorio.

El pleito marcará la primera ocasión que un boxeador boricua participa en un pleito de unificación desde la “Pelea del Milenio” entre Félix “Tito” Trinidad y Oscar de la Hoya hace 25 años. Además, por primera vez en la historia de la división, el campeonato de The Ring Magazine estará en juego.

Oscar Collazo ganó el campeonato de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de las 105 libras el 27 de mayo de 2023. ( Suministrada Miguel Cotto Promotions )

“Es mucha la presión que se siente por eso. Sabemos lo grande que es esta pelea y el enfoque que necesitamos para no tener nada de eso en la mente de uno. Lo que sí está es las ganas de hacer cosas grandes, como lo hizo Tito. Queremos estar ahí en los libros de historia y todo comenzará el 16 de noviembre”, aseguró.

Para este importante compromiso, Collazo ha completado múltiples sesiones de guantes con el excampeón mundial interino René “El Chulo” Santiago y el medallista panamericano Yankiel Rivera, a quienes describió como “piezas clave” durante su preparación.

Un campamento de esta magnitud es esencial para el rival con el que el villalbeño se pondrá los guantes en tres semanas. Niyomtrong, conocido también como “Knockout CP Freshmart”, tiene 34 años, cuenta con una marca inmaculada de 25 triunfos con nueve nocauts y es el campeón activo con el reinado más largo en el boxeo con 12 defensas.

“Por algo él está ahí. Es un peleadorazo, como dice uno acá. Es fuerte, aunque no es un boxeador de tirar muchos golpes. Sabe lo que está haciendo en el ring y es inteligente. No desperdicia sus golpes. Lleva mucho tiempo en el boxeo, pero no es un pegador”, describió Collazo a su oponente.

A raíz de esto, Collazo ha delineado un plan con su entrenador Juan De León centrado en su defensa.

“Nos hemos enfocado en la defensa. Eso será bien importante. También, tenemos que ser pacientes asalto por asalto. Así es que vamos a dominar esta pelea, con una buena defensa que las manos llegan solas”, comentó.