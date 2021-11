Teófimo López cayó mientras estaba en la cúspide de su carrera, aunque él diga lo contrario.

El hombre que venía de vencer unánimemente a Vasyl Lomachenko cayó sorpresivamente el sábado en la noche en Nueva York ante George Kambosos y perdió los tres títulos superligero que había unificado ante el demoledor ucraniano.

La derrota fue una decisión dividida 115-111, 115-112, 113-114 para Kambosos, el australiano que llegó al combate invicto en 19 peleas. Ambos púgiles se anotaron knockdowns en la pelea.

El hondureño de ascendencia dijo en declaraciones pospelea que se llevó la victoria desde su perspectiva.

“No me importa lo que piense la gente; todo el mundo sabe que yo gané. Al final del día, ya he sido campeón. No soy un mal perdedor. Tomo las victorias del mismo modo en que aceptó las derrotas. Al final del día, soy un verdadero campeón. Vine e hice lo que debí hacer y di lo mejor”, dijo.

Fue la primera derrota para López en 17 combates.

López acabó el combate con cortaduras en sobre ambos ojos. Fue sorprendido en el primer asalto con una derecha de Kambosos que lo derribó y cambio temprano el combate en que López era un amplio favorecido.