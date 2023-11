( Mikey Williams/Top Rank Inc )

Los aspirantes al vacante cinturón ligero (135 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Shakur Stevenson (20-0, 10 KO) y Edwin De Los Santos (16-1, 14 KO) sostuvieron el lunes sus respectivos entrenamientos públicos de cara al combate del 16 de noviembre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

En el duelo coestelar de la función, el mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete (38-1, 31 KO) arriesgará el cinturón júnior ligero (130 libras) de la Organización Mundial de Boxeo ante el brasileño Robson Conceição (17-2, 8 KO).

Ambos serán transmitidas en vivo por ESPN, ESPN Deportes y ESPN+ a las 10:30 p.m.

PUBLICIDAD

“No puedo esperar. Será muy emocionante”, dijo Stevenson, de padre puertorriqueño. “No podemos pensar en lo que viene después. No me preocupa lo que viene después. Tenemos un trabajo que hacer el jueves por la noche. Vine para llevarme ese cinturón”.

De Los Santos llegará al combate con una racha de tres triunfos desde que sufrió ante William Foster III, quien recientemente perdió si invicto a manos del boricua Henry “Moncho” Lebrón.

“No estamos aquí para vacilar. Estamos aquí para pelear. Aceptamos la pelea y vamos por esto. Me estaba subestimado. Pero ahora ha aceptado la realidad de que va a tener una pelea fuerte. Me siento muy bien, ya que es uno de mis sueños de estar en Las Vegas y pelear por un título mundial, que será el 16 de noviembre”, dijo De Los Santos mediante una comunicación escrita.

Navarrete, por su parte, cerraré el 2023 con tres peleas. En febrero noqueó a Liam Wilson y en agosto superó a Oscar Valdez por decisión unánime.

“Vamos a defender el título mundial ahora que estamos ostentando en las 130 libras. Obviamente sabemos contra quién es. Sabemos que es un verdadero peleador. Un rival bastante fuerte y difícil. Vamos a defender el título con todo el corazón mexicano”, sostuvo.

Conceição persigue su primer triunfo desde agosto de 2022. Las pasadas dos peleas del brasileño fueron una derrota ante Stevenson y el compromiso contra Nicolás Polanco terminó en un ‘no contest’.

“Es un momento muy importante para mi carrera estar en este evento muy grande. Hay muchos buenos atletas en este evento. Tenemos a Shakur Stevenson. Tenemos al propio Emanuel Navarrete, a quien admiro mucho. Es un gran campeón. Pero esta es mi tercera oportunidad. En los Juegos Olímpicos, pude ganar en mi tercera oportunidad. Y haré lo mismo en esta tercera oportunidad al campeonato mundial”, afirmó Conceição.