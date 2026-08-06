Santo Domingo. La boxeadora boricua Stephanie Piñeiro avanzó este miércoles a la final de los 70 kilogramos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 tras dominar por decisión unánime a la colombiana Shirleidis Orozco.

Las tarjetas de los cinco jueces reflejaron puntuaciones de 30-27, 30-27, 29-28, 30-27 y 30-27, a favor de la boricua.

“Estoy bien contenta, bien feliz que todo el duro trabajo se vio reflejado en el día de hoy. La meta es la medalla de oro nuevamente y estamos en camino a eso y en el nombre de Dios, vamos a llevar esa medalla de oro a Puerto Rico”, compartió Piñeiro a este medio tras el triunfo.

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Piñeiro disputará la final el viernes a las 8:00 p.m., cuando enfrente a la vencedora del duelo entre la cubana Dayira Mesa y la venezolana Génesis Palma.

Stephanie Piñeiro castiga a la colombiana Shirleidis Orozco con una zurda. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

“Me he sentido muy bien. En el primer combate, me sentía media rara, peleé con una migraña bien fuerte, pero gracias a Dios sacamos la victoria. Hoy (miércoles) me siento mucho mejor ahora mismo y para la final, me imagino que va a ser muchísimo mejor todavía”, sostuvo la bayamonesa.

“Estamos ready para lo que venga entre Venezuela o Cuba”, agregó.

La boxeadora boricua intentará convertirse en bicampeona centroamericana. En San Salvador 2023 conquistó la medalla de oro en la categoría de los 66 kilogramos.

La semifinal representó apenas la segunda pelea de la boricua en los 70 kilogramos dentro del boxeo aficionado.

En su primer compromiso del torneo, Piñeiro derrotó por decisión 4-1 a la mexicana Citlalli Ortiz en los cuartos de final.