El campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) Subriel Matías no contuvo los golpes dirigidos hacia Teofimo López. Los representantes de López presentaron una oferta a Matías para pelear el próximo febrero. La misma, sin embargo, no fue aceptada debido a que Matías está bajo tratamiento por una lesión en la mano izquierda.

En su lugar, López arriesgará ante Jermain Ortiz la faja de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), versión de las 140 libras, el 8 de febrero en Las Vegas, Nevada.

“Teofimo López es un baboso”, reaccionó Matías. “Top Rank envió una propuesta para el 8 de febrero para todos sabemos que acabo de pelear el 25 de noviembre y estoy en el proceso de la mano. Si quiere pelear, le estoy dando hasta junio para que se recupere, pero él me quería dar siete u ocho semanas. Para una pelea de ese nivel se necesita suficiente tiempo de preparación”.

Matías indicó que no requirió una operación en la mano, pero que está bajo tratamiento.

“Teofimo hizo la oferta para zafarse. El verdadero fanático sabe que hice la pelea el 25 de noviembre y, al día siguiente, dije el asunto de la mano. ¿Por qué no dijo para pelear en junio y así ver si el gas pela?”, sostuvo.

El púgil puertorriqueño explicó que durante la preparación para la defensa ante Shohjahon Ergashev tuvo una leve inflamación sobre el nudillo de la mano izquierda que se agravó durante el pleito.

“No hubo que operar, estamos en tratamiento. Cuando se sepa la fecha y el rival, estaremos bien adelantados de la mano”, afirmó.

Matías insistió que sus intenciones con unificar los cinturones de las 140 libras ante aquellos que le representen el mejor beneficio económico. Asimismo, descartó a Arnold Barboza Jr, quien ha dicho que estaría disponible para retar a Matías.

“Barboza le ganó a (Danielito) Zorilla y a José Pedraza quienes son dos buenos peleadores. Sin faltar el respeto a Pedraza, quien es uno de los boxeadores más habilidosos que tenemos actualmente, conmigo sería una pelea (con Barboza) muy distinta. De los nombres que consideraría pelear, Barboza no está. Nunca le he dicho que no a ninguno, pero tiene que haber un beneficio económico. Desde mi punto de vista, me inclino por la unificación”, destacó.