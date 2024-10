La última vez que Bryan “Chary” Chevalier (20-2-1, 16 KO’s) subió al cuadrilátero sufrió la segunda derrota de su carrera a manos del boxeador de raíces mexicanas Andrés “Save” Cortés (22-0, 12 KO’s).

Después de cuatro asaltos de puro castigo por parte de Cortés, el entrenador de Chevalier, Emilio “Millo” Lozada, tomó la difícil decisión de tirar la toalla. De haber salido airoso del Madison Square Garden, en Nueva York, el púgil puertorriqueño se habría convertido en un serio contendiente a un título mundial de las 130 libras el pasado 16 de febrero.

En cambio, ahora le toca levantarse y regresar este sábado a la ruta ganadora, cuando se enfrente al nicaragüense Martín Díaz (18-17-2, 8 KO’s) en un combate programado a un máximo de ocho asaltos, en el remodelado Coliseo Juan C. Berríos, de Barranquitas.

“Siempre lo he dicho, una derrota no define nada. Ya yo había perdido anteriormente y peor que esta. La última vez fue que mi entrenador la paró, pero la anterior fue que me tiraron y me noquearon. Yo me levanté de eso, así que sé qué es lo que tengo que hacer para hacerlo de nuevo”, comentó Chevalier en una entrevista con Primera Hora .

Al mirar hacia atrás y pensar en lo que pudo haber ocurrido, el bayamonés respondió de inmediato que su rival simplemente fue mejor aquella noche.

“Andrés Cortés fue mejor que yo. Realmente, nunca me gusta poner excusas y menospreciar a ningún rival. De los errores uno aprende y uno los corrige uno mismo. A mí lo que me sorprendió fue la oportunidad. En lugar de yo sorprender, la oportunidad me sorprendió a mí, pero eso no me va a volver a pasar”, aseguró.

A raíz de esta situación, Chevalier aseguró que llegará más hambriento a Barranquitas. Sin embargo, compartió que en esta etapa de su vida tiene una motivación que no tuvo en sus 23 peleas anteriores, ya que el pasado 9 de julio se convirtió en papá por primera vez. De hecho, confesó que su regresó al ensogado será más tarde de lo previsto debido a que se tomó un tiempo de paternidad.

“Después de la derrota, yo iba a volver a pelear el 13 de julio. Pero, al nacer mi hijo, me salí del gimnasio para estar con mi hijo durante esas primeras dos semanas y ayudar a mi esposa en lo que necesitara”, compartió.

Chevalier afirmó que este campamento ha sido distinto a los anteriores debido a que implementó lo aprendido frente a Cortés. Por esta razón, manifestó estar listo para una “guerra” con el nicaragüense, quien viene de perder sus últimos seis combates.

“Todo el mundo sabe que yo soy un guerrero. Yo siempre subo a ganar. Esto es guerra y yo voy a dar lo mejor de mí para salir con la mano en alto. Eso es lo que pueden esperar de mí: guerra”, expresó.

La cartelera “Boxeo Boricua en Barranquitas”, de las promotoras Miguel Cotto Promotions y H2 Entertaiment, que encabezará Chevalier, marcará el regreso de este rudo deporte a Barranquitas por primera vez en 16 años. El evento comenzará a las 9:00 de la noche y podrá ser visto en el canal de YouTube de Miguel Cotto Promotions.

A partir de esa hora, se enfrentará Harold Laguna (7-1- 1, 4 KOs) al invicto Carlos “Pavito” Morales (5-0-1, 5 KOs) en una reyerta a seis asaltos.

“Estoy listo y preparado para la mejor versión de Carlos Morales, este sábado la victoria será para el mejor preparado y ese será yo”, dijo, por su parte, Laguna en la conferencia de prensa del evento. Mientras que Morales aseguró que conoce muy bien a su oponente y “tomará ventaja de sus errores”.

En otro pleito, el barranquiteño William “Piru” Guzmán (2-1) se medirá al argentino Facundo Ased (9-8, 5 KOs) en una pelea a cuatro asaltos en las 124 libras.

“Esto es un sueño para mí y mi familia, pelear frente a toda mi gente de Barranquitas. Estoy muy bien preparado y todos lo verán el sábado en la noche. Los invito a todos a que se den cita y vean a los mejores boxeadores de Puerto Rico”, manifestó “Piru” Guzmán.

De igual forma, José Díaz y Ellison Rivera estarán dando el salto al profesionalismo, cuando se pongan los guantes en un máximo de cuatro asaltos en las 130 libras. También, verán acción los prospectos Yadiel Alomar (2-0, 1 KO’s) y el invicto en cinco combates Abner Figueroa.

El pesaje para “Boxeo Boricua en Barranquitas” se llevará a cabo el viernes en la plaza de recreo del municipio de Barranquitas a las 12 del mediodía y será abierto al público.