El campeón boricua Xander Zayas pactó este lunes una extensión de contrato multianual con la promotora Top Rank.

Al momento, se desconoce los detalles económicos y años del acuerdo.

Zayas, de 23 años, defenderá sus títulos mundiales superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el excampeón mundial unificado wélter Jaron “Boots” Ennis el sábado, 27 de junio en Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York.

“Bendecido de poder seguir representando a mi Puerto Rico en el nivel más alto del deporte de la mano de Top Rank,” expresó Zayas (23-0, 13 KO’s) en declaraciones escritas.

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”Gracias por todos estos años por darme la oportunidad de crecer y llevar gloria a mi país y a mi familia. Ahora a seguir colectando triunfos y campeonatos por varios años más con la familia de Top Rank", agregó.

El puertorriqueño viene de unificar sus títulos el pasado enero en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot tras imponerse por decisión a Abass Baraou. Con el triunfo, se convirtió en el campeón unificado más joven del boxeo actual y en el primer puertorriqueño en unificar títulos en las 154 libras.

Se convirtió en el campeón mundial de la OMB el 26 de julio del año pasado tras derrotar por decisión unánime al mexicano Jorge García Pérez.

“Firmamos a Xander a los 16 años y lo hemos visto crecer de un talentoso adolescente a campeón mundial unificado,” sostuvo el presidente de Top Rank, Todd duBoef. “Ganó su primer título mundial a los 22 años, unificó en su primera defensa y ahora se prepara para la pelea más importante de su carrera hasta el momento. Esta exitosa alianza ha elevado su perfil en todo el mundo deportivo y refuerza nuestra confianza en el futuro de Xander”, añadió.

“El camino de Xander es un testimonio de la capacidad de Top Rank para desarrollar talento de la manera correcta .Firmamos con ellos cuando tenía apenas 16 años y han hecho un gran trabajo guiándolo hasta convertirse en campeón mundial unificado. También entienden al público latino mejor que cualquier promotor en el boxeo. Extender esta alianza fue la decisión estratégica correcta mientras ahora nos enfocamos en más unificaciones, múltiples divisiones, eventos globales y en consolidar a Xander como uno de los rostros del deporte mientras construye un legado duradero al más alto nivel”, manifestó, por su parte, el manejador de Zayas, Peter Kahn.