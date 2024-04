Xander Zayas no desperdicia cada oportunidad que le surge para transmitir un mensaje positivo a la juventud de Puerto Rico.

Por segunda ocasión, Zayas participó de una actividad dirigida a los jóvenes con aspiraciones en el boxeo. El púgil llegó a la isla en horas de la tarde del viernes y, enseguida, se dirigió a una cancha localizada en barrio Obrero donde cerca de 40 jóvenes y niños le esperaron.

Cada uno de los participantes recibió una mochila auspiciada por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) con camisas, guantes de boxeo y una gorra. Zayas firmó los artículos a todo aquel que se lo solicitó.

PUBLICIDAD

Los participaron recibieron mochilas auspiciadas por la Organización Mundial de Boxeo (OMB) con camisas, guantes y una gorra. ( Alejandro Granadillo )

“La Fundación Rimas me ha abierto las puertas para estas oportunidades. Significa mucho para los boxeadores del área de Santurce donde me crié, demostrando que todo es posible no importante de donde uno venga”, compartió.

Zayas confesó que durante el viaje desde Florida a Puerto Rico, intentó trazar un mensaje, pero al final, para él la recompensa fue apreciar una sonrisa en los rostros.

“Pensé que debía algo, pero al final lo importante es que ellos la pasen bien. Dejarles saber que todo es posible, es simplemente motivación para todos ellos. Después que se propongan y dediquen a dar lo mejor de cada uno, las metas se cumplen. Las oportunidades llegan, las puertas se abren, pero es cuestión de estar preparado para darlo todo en cada momento”, sostuvo.

Los jóvenes hicieron unas sesiones de calentamiento antes de pasar rondas se sombras en parejas y guanteos.

Fabiola Ocasio tuvo la oportunidad de conocer a Xander Zayas. ( Alejandro Granadillo )

“Es bueno compartir con alguien como Xander para demostrarnos como trabaja. No es normal que alguien conocido lo haga, pero es bonito de su parte que nos diga que podemos alcanzar nuestros sueños si nos dedicamos a trabajar duro en el boxeo para representar a Puerto Rico en unos Centroamericanos, panamericanos y hasta Olimpiadas”, compartió Fabiola Ocasio, de Guaynabo que entrena en el gimnasio que dirige Freddie Trinidad en Caimito.