Dentro de la misma Federación Puertorriqueña de Boxeo (FPB) hay posiciones opuestas en torno al camino que debe tomar el boxeo dentro del movimiento olímpico.

El actual vicepresidente de FPB, José Luis Vellón, reaccionó a las declaraciones de su presidente José ‘Chicky’ Laureano en torno a la desafiliación de la Asociación Internacional del Boxeo (IBA) por el Comité Olímpico Internacional (COI) y a la advertencia de que si el boxeo no encuentra al 2025 otro organismo rector que no sea la IBA el deporte no estará en calendario para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Vellón cree que la FPB debe desafiliarse de la IBA si esa es la manera de mantener al boxeo en el nivel olímpico. Vellón cree así porque la FPB debe regirse por los principios olímpicos que siempre han sido la razón de ser del organismo.

PUBLICIDAD

“Mi posición es que Puerto Rico debe mantener la posición en el movimiento olímpicos y, si hay que moverse a otra organización, pues eso es lo que hay que hacer”, dijo Vellón como reacción voluntaria a las declaraciones de Laureano a Primera Hora.

Laureano dijo a Primera Hora que actualmente no hay mejor organismo que la IBA para organizar los torneos del ciclo olímpico y dejó entender que la IBA debe mantenerse como ente rector del boxeo olímpico. Agregó que “hay que darle tiempo al tiempo” antes de tomar decisiones en cuanto a la salida de la IBA y del boxeo olímpico porque el COI puede cambiar de opinión en torno a la IBA si entra un nuevo presidente, con un nuevo grupo de trabajo, en las elecciones de COI luego de los Juegos Olímpicos. El actual presidente es Thomas Bach.

Laureano es miembro de comité de directores de la IBA por ser presidente de la Confederación Panamericana de Boxeo. La FPB está afiliada a la IBA.

Vellón dijo que Laureano conoce su posición porque la han discutido. Vellón, quien representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos Múnich 1972, también dijo que ha discutido con Laureano su posición opuesto a la ruta de “comercialización” que ha tomado la IBA.

“En estos momentos, para mí la IBA se ha movido más hacia el espectáculo que hacia una actividad deportiva”, señaló.

El COI ha sugerido la entrada de un grupo formado y con apoyo de varios países, como Estados Unidos, en el lugar de IBA para garantizar la permanencia del boxeo en el movimiento olímpico.

PUBLICIDAD

Vellón detalló que ese grupo se llama la World Boxing. Agregó que desconoce sobre esa organización y que, por lo tanto, no puede emitir una opinión sobre ese organismo. Sí dijo que World Boxing ya tiene sobre 20 miembros.

“Si se están yendo de la IBA, por algo es”, dijo Vellón.

El portal de World Boxing informa que el organismo tiene 27 naciones afiliadas y distribuidas en todos los continentes. El portal no especifica cuáles son sus 27 naciones, pero una mirada a los miembros de su junta de gobierno da una pista sobre que países son esos. La junta está representada por miembros de países como Holanda, Canadá, Argentina, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Gales, Suecia, Filipinas, Australia e Inglaterra.