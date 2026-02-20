Nueva York. Lionel Messi y el Inter Miami acallaron muchas voces pesimistas que hablaban de que el equipo dependía excesivamente de jugadores veteranos para encumbrarse a la cima de la MLS.

Dos años después del arribo del astro argentino al fútbol de Estados Unidos, Inter Miami conquistó su primer título tras una marcha arrolladora en los playoffs, sellada con una victoria sobre Vancouver en una final que se disputó hace algo más de dos meses.

Van por más.

Sergio Busquets y Jordi Alba, los antiguos camaradas de Messi en el Barcelona que le acompañaron en su aventura en el sur de Florida, se han retirado.

Al emprender la defensa de su título con una visita el sábado a LAFC en el icónico Coliseo de Los Ángeles, este Inter Miami es un equipo más dinámico y, por supuesto, joven.

“Creo que este club es muy exigente y claramente, dentro de esas exigencias, la mentalidad del club, de los propietarios, de los jugadores y todos los que integramos y somos parte de este club, es seguir obteniendo cosas”, afirmó su técnico Javier Mascherano. “El reto es competir por todo, como lo hicimos el año pasado y tratar de ser un equipo competitivo y seguir obteniendo títulos”.

La ambición no se circunscribe únicamente a revalidar el cetro de la MLS. Inter Miami y Messi también tienen en la mira la Copa de Campeones de la CONCACAF, el torneo regional en el que debutarán a mediados de marzo.

Y en el calendario aguardan con impaciencia el 4 de abril, el día en el que abrirán las puertas del estadio Miami Freedom Park, un recinto de primer nivel que costó 350 millones de dólares y con capacidad para 25,000 espectadores, próximo al aeropuerto internacional.

Mientras se completan las obras en el estadio, Inter Miami tendrá que maniobrar como visitante sus primeros cinco partidos de la campaña.

Mascherano empezó a retocar la partitura del equipo en los playoffs cuando decidió relegar a Luis Suárez, amigo entrañable de Messi, para darle paso a Tadeo Allende y Mateo Silvetti, un par de argentinos que inyectaron más verticalidad al ataque.

Se añadió más poder de fuego con el fichaje de Germán Berterame procedente del Monterrey mexicano. El delantero de 27 años nació en Argentina pero podría representar a México en la Copa Mundial dentro de cuatro meses.

Aparte de hacer permanente la compra del volante argentino Rodrigo De Paul al Atlético de Madrid, Inter Miami incorporó a Dayne St. Clair, el internacional canadiense que ganó el premio del mejor arquero de la liga con Minnesota United el año pasado. También llegaron los laterales Sergio Reguilón (izquierda) y Facundo Mura (derecha), así como el central brasileño Micael. Reguilón, ex del Real Madrid y Tottenham, se lesionó la rodilla derecha al iniciar la pretemporada y su periodo de baja sigue incierto.

Las Garzas se pusieron a tono con un llamado “Champions Tour”, visitando plazas en Colombia, Perú y Ecuador.

Messi tuvo una semana de ausencia de los entrenamientos tras sufrir una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo durante la gira sudamericana, pero se prevé que juegue el sábado.

Saber llevar a Messi, quien cumplirá 39 años en medio del Mundial, es claramente la tarea de mayor cuidado para Mascherano, su excompañero en la selección.

Aunque aún no ha dado la palabra definitiva sobre su participación en el objetivo argentino de revalidar el título de Qatar 2022, se da por hecho que Messi estará con la Albiceleste.

“¿Por qué no?”, respondió Mascherano en Colombia a una consulta sobre si Messi disputará el Mundial. Y por mismo se adentró en cómo dosificar al ganador de siete Balones de Oro. “Me gusta acompañar a los jugadores y sobre todo saber cuáles son sus sensaciones. Nadie mejor que ellos conocen su cuerpo... tenemos un grupo bastante heterogéneo, con diferentes edades y realidades. Ahí es donde tenemos que tratar de encontrar un equilibrio”.

La MLS y el Mundial

Será la 31ra temporada de la MLS, una liga que nació tras el Mundial que Estados Unidos albergó en 1994.

Los próximos dos años serán trascendentales para su consolidación, buscando recibir un envión por el interés que generará el primer Mundial en tres países distintos: Estados Unidos, México y Canadá.

A partir de 2027, la MLS modificará su calendario para ajustarse a las fechas de las ligas de Europa, entre julio y abril, incluyendo una pausa de invierno que tendrá nula actividad en enero.

La liga se detendrá entre el 25 y el 16 de mayo. Otras figuras como el colombiano James Rodríguez (Minnesota) y el surcoreano Son Heung-min (LAFC) acudirán al torneo.

“El Mundial acelerará el crecimiento del fútbol en Norteamérica de una forma nunca vista”, presagió el comisionado de la MLS, Don Garber. ”La MLS ocupa una posición privilegiada en esta coyuntura “Esperamos tener un número récord de jugadores en el torneo y nuestras instalaciones y comunidades serán clave para su desarrollo”.

Fichajes

Con la mira puesta en tener rodaje para jugar su tercer Mundial con Colombia, James firmó un contrato con Minnesota que expirará en junio y que incluye una opción del club de extenderlo hasta el final de la temporada.

“He jugado en clubes grandes y buenos, pero quería venir a esta liga”, manifestó el exjugador del Real Madrid, Bayern Múnich y Everton. “Hemos hecho esfuerzos de parte y parte y cuando confían en tí, tienes que darlo todo para que todos se sientan bien. Estoy aquí y esperemos ganar cosas porque yo siempre quiero ganar”.

Otras adquisiciones de impacto fueron las del delantero Timo Werner con los San José Earthquakes procedente del Leipzig de la Bundesliga y el extremo brasileño Guilherme que llegó a Houston Dynamo de Santos.

También se produjeron múltiples cambios en los banquillos: casi un tercio de los equipos estrenan técnicos. Uno de ellos es el argentino Gerardo Martino, quien regresa a Atlanta United tras llevarle al campeonato en 2018.