Arlington, Texas. Noruega decidió bajar sus remos en una carrera que consideró irrelevante para recuperar fuerzas. Aunque sorprendió, la estrategia le ha permitido a Erlin Haaland y a sus compañeros llegar fuertes al desafío contra una Costa de Marfil que por primera vez en su historia traspasó las mareas turbulentas de una primera ronda de Copa Mundial.

Para el choque el lunes en Dallas por los dieciseisavos del Mundial, los vikingos llegan con sus titulares descansados, entre ellos el artillero del Manchester City y el creativo Martin Odegaard del Arsenal, luego que el técnico Stale Solbakken optara por preservarlos en el partido contra Francia que definía el liderato de del Grupo I.

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“Ningún equipo tuvo tan poco descanso entre el último partido y este, y tenemos otro encuentro en pocos días, así que no hay nada que pensar”, justificó Solbakken.

Odegaard reveló que los jugadores apoyaron la decisión. “Tenemos que hacer lo mejor para el equipo. El entrenador fue claro, y estuvimos de acuerdo con él, en que veníamos de un partido muy duro y mañana tenemos otro muy difícil”.

El ganador de este partido se enfrentará a Brasil, que le ganó más temprano 2-1 a Japón. El duelo de los octavos de final será en el estadio de Nueva Jersey el 5 de julio.

“No pensamos en el próximo rival” advirtió Solbakken. “Es demasiado pronto. Intentaremos ganar el partido de mañana”.

Los europeos, que se han descatado en la competencia por la performance de sus hinchada que recrea el “Ro” (rema) en las tribunas, se perfilan como favoritos por la potencia de su ataque liderado por Haaland, que anotó cuatro goles en dos partidos de fase de grupos en el regreso de los nórdicos al máximo certamen después de 28 años.

El delantero, de 6′5″ de estatura, ha marcado en 12 partidos consecutivos con Noruega. Suma 24 goles en ese tramo. En la actual edición del certamen, está a dos del máximo goleador Lionel Messi y a uno de igualar al francés Kylian Mbappé.

Pero los Elefantes, que superaron la primera ronda por primera vez en cuatro participaciones mundialistas, exhibieron disciplina ofensiva y un juego de ataque que amerita tomar recaudos con Amad Diallo y la revelación Yan Diomandé, el extremo de Leipzig por quien el campeón europeo Paris Saint-Germain ha ofertado 100 millones de dólares mientaras disputa el Mundial.

“Hemos estado analizando a Costa de Marfil durante los últimos días y debo decir que el equipo me ha impresionado muchísimo”, comentó el mediocampista noruego Sander Berg. “Su forma de salir al contragolpe, la calidad de sus jugadores de ataque y su buena organización defensiva hacen que esperemos un partido realmente difícil mañana”.