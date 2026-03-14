La Agencia Mundial Antidopaje contempla la posibilidad de reescribir sus normas para impedir que el presidente Donald Trump y todos los funcionarios del gobierno de Estados Unidos asistan a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Asimismo, la medida podría tener implicaciones para la Copa del Mundo que Estados Unidos alberga este verano junto con México y Canadá.

La propuesta, incluida en la orden del día de la reunión del comité ejecutivo del organismo mundial de lucha antidopaje prevista para el próximo martes, es la maniobra más reciente surgida a raíz de que Estados Unidos se ha negado durante años a pagar sus cuotas anuales a la AMA.

PUBLICIDAD

Ese impago forma parte de la protesta unánime y bipartidista del gobierno estadounidense por la forma en que la agencia gestionó un caso relacionado con nadadores chinos y otros asuntos.

The Associated Press se enteró del tema a discutir a través de correspondencia que obtuvo entre la AMA y funcionarios europeos involucrados en la toma de decisiones de la agencia. Otras dos personas con conocimiento de la agenda del encuentro confirmaron a la AP la existencia de la propuesta de reglas.

Ninguna tenía permiso de hablar públicamente sobre la orden del día, que no se ha difundido de manera pública.

El portavoz de la AMA, James Fitzgerald, sostuvo que “no hay nada nuevo aquí”, y señaló que las conversaciones sobre qué hacer con los gobiernos que retienen fondos se mantendrán a partir de 2020 y no están directamente relacionadas con Estados Unidos.

La propuesta, de hecho, se planteó por primera vez en 2024, cuando las autoridades estadounidenses lograron presionar con éxito para que se rechazara. Desde entonces, Estados Unidos ha perdido su asiento en el comité ejecutivo.

“A pesar de las crecientes amenazas de la AMA, seguimos firmes en nuestra exigencia de rendición de cuentas y transparencia por parte de la AMA para garantizar una competencia justa en el deporte”, dijo Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP, por sus siglas en inglés).

De aprobarse la regla, tendría un valor más bien simbólico, dadas las limitaciones que una federación deportiva internacional podría tener sobre el presidente de un país para asistir a un evento dentro de sus propias fronteras.

PUBLICIDAD

“Nunca he oído hablar de que una fundación suiza con un presupuesto de 50 millones de dólares pueda hacer que se cumpla una norma para, por ejemplo, impedir que el presidente de Estados Unidos vaya a cualquier parte”, dijo el predecesor de Carter en la ONDCP, Rahul Gupta, quien estuvo en el comité ejecutivo de la AMA hace dos años y encabezó el movimiento para rechazar la propuesta.

“Y la siguiente pregunta que hay que hacerse es: ¿Cómo van a hacerla cumplir? ¿Van a emitir una notificación roja de Interpol? Es ridículo. Está claro que no han pensado esto a fondo”.

En un comunicado de prensa emitido tras la publicación de este despacho, la AMA lo calificó de “totalmente engañoso”, al enfocarse en la declaración de Fitzgerald, en el sentido de que si se presentaran las propuestas que se discuten, “dado que las reglas no se aplican retroactivamente, no estarían cubiertos el Mundial ni los Juegos Olímpicos de Los Ángeles ni de Salt Lake Cit (invierno de 2034)”.

La única respuesta de Fitzgerald a tres correos electrónicos de la AP que le pedían aclarar su respuesta inicial -específicamente sobre cómo una nueva regla que no se había adoptado podría aplicarse retroactivamente a eventos futuros, fue: “Trato de decir que esto no se aplicaría retroactivamente, de modo que esos eventos no estarían cubiertos.

“Dado eso y que la siguiente reunión de la Junta está programada para noviembre, no veo cómo podría entrar esto en juego para el Mundial de este año”.

La AMA podría actuar rápido, pero el impacto en el Mundial no está claro

La propuesta contempla un conjunto de sanciones de tres niveles para los países que no pagan sus cuotas. En el caso de Estados Unidos, eso equivale a alrededor de 3.7 millones de dólares del año pasado, más 3.6 millones que no pagó en 2024.

PUBLICIDAD

Entre las sanciones más extremas se incluye que “los representantes del gobierno sean excluidos de participar en grandes eventos como Campeonatos Mundiales y Juegos Olímpicos y Paralímpicos”.

Eso incluiría a Trump, al vicepresidente J.D. Vance y a miembros del Congreso, que recientemente aprobaron cientos de millones de dólares en financiación para seguridad y otras cuestiones logísticas para la Copa del Mundo y los Juegos de Los Ángeles.

Fitzgerald dijo que la próxima reunión de la Junta de la Fundación de la AMA, que aprobaría formalmente cualquier medida, no está programada sino hasta noviembre, lo que sugiere que la norma no estaría en vigor a tiempo para la Copa del Mundo. No respondió de inmediato a preguntas específicas sobre cómo podría verse afectado el estatus de Trump en el Mundial.

Pero, en respuesta a una pregunta sobre el calendario por parte de las autoridades europeas, la AMA escribió: “la propuesta podría implementarse sin demoras indebidas. Si fuera necesario, la Junta de la Fundación podría considerar la propuesta por vía circular o en el contexto de una reunión extraordinaria”.

Según un borrador de la propuesta, la norma se aplicaría a los gobiernos que no hayan pagado sus cuotas antes del 31 de enero del año siguiente a aquel en que se les facturan. Estados Unidos no ha pagado sus cuotas a la AMA desde 2023.

No hubo mención de “retroactividad” o falta de la misma en el documento considerado por los ejecutivos.

Representantes del Comité Olímpico Internacional, la FIFA y el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos no respondieron a correos electrónicos de la AP, que solicitaban sus comentarios sobre cómo podría hacerse cumplir una prohibición a Trump y otros funcionarios estadounidenses.

PUBLICIDAD

Estados Unidos ha estado pidiendo a la AMA que se someta a auditorías independientes

El presupuesto de la AMA se fijó en 57,5 millones de dólares para 2025. Recibe la mitad de su financiación del COI y la otra mitad de gobiernos de todo el mundo. Las contribuciones de los gobiernos se basan de manera flexible en el tamaño de sus equipos deportivos, y Estados Unidos siempre ha pagado una de las cuotas más altas.

Esta disputa se ha venido gestando desde la primera administración de Trump, arraigada en la desconfianza de Estados Unidos hacia el sistema mundial antidopaje, que recibió cuestionamientos internacionales primero por su manejo de un escándalo de Rusia, que se remonta a antes de los Juegos de invierno de Sochi en 2014.

En 2024, se conoció la noticia de 23 nadadores chinos -algunos de ellos en el equipo que acudió a los Juegos Olímpicos de París- a quienes se les permitió competir pese a dar positivo. La AMA aceptó la teoría del regulador antidopaje chino de que los atletas se contaminaron con rastros de un medicamento cardíaco prohibido en la cocina de un hotel.

La ONDCP y el Congreso, tanto bajo las administraciones de Trump como de Biden, han retenido los pagos a la AMA.

En el episodio más reciente, el gobierno restringió el pago hasta que la AMA se sometiera a una auditoría independiente. La AMA defendió sus prácticas de auditoría y, en los Juegos de Milán-Cortina el mes pasado, volvió a pedir a Estados Unidos que pague las cuotas.

PUBLICIDAD

Ahora, la agencia busca redoblar la presión en sus intentos de cobrar.

“Esta iniciativa tiene como objetivo proteger mejor la financiación de la AMA para que pueda cumplir su misión de salvaguardar el deporte limpio”, dijo Fitzgerald, el portavoz de la AMA. “Si se recorta la financiación de la AMA, en última instancia serán los atletas quienes sufrirán. De hecho, los atletas (incluidos los que están en el Comité Ejecutivo y la Junta de la Fundación de la AMA) han expresado continuamente su apoyo a esta iniciativa”.

___

La reportera de Associated Press Darlene Superville contribuyó desde Washington.

_____

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.