Con el Mundial entrando en su fase de eliminación directa —con los dieciseisavos de final en marcha y varios equipos ya instalados en octavos— las proyecciones sobre el posible campeón empiezan a tomar forma.

Francia, Argentina, España, Inglaterra y Brasil siguen apareciendo como los principales candidatos, aunque las sorpresas aún no se descartan.

En ese contexto, distintos modelos de inteligencia artificial consultados coinciden en un mismo patrón: un grupo reducido de selecciones concentra la mayor probabilidad de levantar el trofeo.

El superordenador de Opta Analyst realizó 25,000 simulaciones tomando en cuenta estadísticas, rendimiento en la fase de grupos y antecedentes históricos. El modelo ubica a Francia como principal favorita con un 18.7% de probabilidad de título. Argentina aparece segunda con un 16.3%, mientras España completa el podio con un 13.5%. Más atrás figuran Inglaterra (9.7%), Brasil (6.5%) y Colombia (3.2%).

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Otros modelos de IA, como ChatGPT, también coinciden en ese núcleo de favoritos. A partir de análisis estadísticos y proyecciones basadas en rendimiento, planteles y datos históricos, Francia, Argentina y España se mantienen como las selecciones más fuertes en la carrera por el título.

Incluso un modelo alternativo de aprendizaje automático citado por estas herramientas coloca a España en la primera posición, seguida por Inglaterra, Francia y Alemania. Ese sistema toma en cuenta variables como resultados internacionales recientes, valor de mercado de los planteles, cuotas de apuestas y rendimiento individual de los jugadores.

Por su parte, Gemini también proyecta un escenario cerrado entre los grandes favoritos.

“Con el Mundial avanzando hacia las fases decisivas, el panorama se ha aclarado bastante. Si tuviera que elegir, me inclinaría por un bicampeonato de Argentina o una consagración de Francia”, señala el modelo.

“Francia llega con un plantel físico y profundo, liderado por un Kylian Mbappé determinante. Argentina mantiene su solidez competitiva y mental. España no puede descartarse. Pero por regularidad y jerarquía, el título se definirá entre franceses y argentinos”, añade.

En contraste, Claude se inclinó de forma más directa por Francia como campeona. “Mbappé está en el mejor momento de su carrera y el equipo tiene calidad en todas sus líneas”, argumentó.

El modelo también matizó sus proyecciones sobre otros contendientes. Señaló que Argentina depende en gran medida de Lionel Messi, que España aún no ha sido probada en instancias decisivas y que Brasil lleva años sin conquistar el torneo. Por ello, su predicción final fue clara: Francia campeona y Mbappé como figura del Mundial.

Aunque los métodos y enfoques varían entre sistemas, el patrón se repite: un grupo reducido de selecciones domina las proyecciones. Sin embargo, con la fase eliminatoria en pleno desarrollo, será el rendimiento en cancha el que termine por validar —o desmontar— estas predicciones.