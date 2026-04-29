Las Juanas de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Mayagüez revalidaron su dominio en el fútbol femenino universitario al conquistar el martes, por segundo año consecutivo, el campeonato de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI). El título llegó tras imponerse 5-4 en tanda de penales a las Taínas de la Universidad Ana G. Méndez (UAGM), luego de empatar 1-1 en tiempo reglamentario y prórroga en el estadio José Antonio Figueroa Freyre.

El encuentro inició con intensidad y un golpe temprano de las campeonas defensoras. La defensa Claudia Rodríguez Castellano abrió el marcador al minuto 5 con un remate preciso que sorprendió a la zaga rival y puso en ventaja a las Juanas.

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Lejos de desmoronarse, las Taínas respondieron con presión constante y mayor posesión de balón, generando ocasiones durante gran parte del compromiso. Su insistencia rindió frutos en el minuto 84, cuando Denis Vargas convirtió desde el punto penal para igualar el marcador 1-1 y forzar el tiempo extra.

Ni los 90 minutos reglamentarios ni los dos tiempos adicionales bastaron para definir al campeón en un duelo marcado por la intensidad física, la disciplina táctica y las intervenciones defensivas en momentos clave. El desenlace llegó desde los once pasos, en la instancia más tensa del fútbol.

En la tanda, ambas escuadras mostraron precisión hasta que la responsabilidad recayó en Aynara Salvá. La defensa y estudiante-atleta asumió el quinto disparo de las Juanas y no falló, sellando el bicampeonato con un cobro firme que desató la celebración.

“Al principio caminando para el penal no sentí nada. Estaba nerviosa. Lo habíamos practicado el día antes”, dijo Salvá. “Un montón de personas pusieron mucho esfuerzo para poder llegar. La energía positiva es contagiosa. ¡Lo hicimos!”, añadió.

El recorrido de las Juanas hacia el título fue sólido desde la fase regular, con victorias contundentes, incluyendo un 4-0 sobre UAGM y un 10-0 frente a la UPR de Cayey. En semifinales, superaron 3-2 a la UPR de Río Piedras para avanzar a la final.

La medalla de bronce fue para la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que venció 1-0 a la UPR de Río Piedras.