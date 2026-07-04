Miami Gardens, Florida. La racha goleadora de Lionel Messi sigue intacta, y lo hizo parecer fácil.

Sus esperanzas de conseguir un segundo título mundial consecutivo también seguen vivas, y ese logro no fue nada fácil.

El gol de Messi en el minuto 29 fue el vigésimo de su carrera en el Mundial, con lo que amplió su récord y se situó dos por delante del francés Kylian Mbappé en la clasificación histórica. Fue el primer tanto de lo que acabó siendo una noche de locos, en la que Argentina se llevó una victoria por 3-2 sobre Cabo Verde en la prórroga, frente a un rival que partía como claro perdedor.

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🇦🇷🎙️ "FUE UN PARTIDO DIFÍCIL" 🗣️🐐



Tras la agónica clasificación en tiempo extra, Lionel Messi fue sincero sobre el sufrimiento ante Cabo Verde. 🧠⚽️ El "10" reconoció que fue un encuentro complicado y que se cometieron errores, pero aplaudió la capacidad de la Albiceleste para… pic.twitter.com/VoU8rAZvfp — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 4, 2026

Más tarde, se pudo ver a Messi en su rueda de prensa con un gran chichón en la cabeza, tras haber recibido, al parecer, un golpe con la rodilla durante un choque con un jugador de Cabo Verde.

“Me duele un poco, pero estoy bien”, declaró en unos comentarios traducidos del español sobre el chichón que tenía sobre el ojo derecho. Una publicación de la FIFA en X mostraba un chichón evidente.

Messi —que ya lleva marcando goles en ocho partidos consecutivos del Mundial, un récord que se remonta a la trayectoria de Argentina hacia el título de 2022— parecía aliviado tras el partido y elogió la defensa de Cabo Verde.

“Hemos hecho cosas bien”, dijo Messi en su español natal, “y tenemos que corregir las cosas que no han salido bien”.

Another record falls as Lionel Messi becomes the all-time leading assist provider in World Cup history 🐐✨ pic.twitter.com/7m55Kc9A7F — OneFootball (@OneFootball) July 4, 2026

Messi lleva siete goles en este Mundial —uno más que Mbappé en la carrera por la Bota de Oro como máximo goleador del torneo— y ha marcado 12 veces durante su racha de ocho partidos consecutivos en el Mundial. Ha estado magnífico, y Argentina ha necesitado que lo estuviera.

“Para mí, significa mucho ser amigo suyo”, afirmó Rodrigo De Paul, compañero de Messi en la selección argentina y en el Inter Miami. “Para mí, la amistad es una de las cosas más importantes que todos tenemos y me considero afortunado de estar ahí, de compartir estos momentos con él”.

Y no han faltado momentos memorables.

Messi tuvo la primera ocasión clara del partido el viernes: en el minuto 15, su legendaria pierna izquierda lanzó un disparo que se deslizó por la boca de la portería, pero se fue fuera, rozando el poste derecho. Tras ser derribado, tres minutos más tarde dispuso de un tiro libre desde 25 yardas que el portero de Cabo Verde, Vozinha, atajó sin problemas.

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Pero el partido estaba dando un giro y, al poco tiempo, Messi se adelantó en el marcador para poner el 1-0. Calculó a la perfección su carrera tras un pase al área del defensa Lisandro Martínez para mantenerse en posición legal, controló el balón y, a continuación, lanzó un disparo por encima del hombro izquierdo de Vozinha desde corta distancia, anotando así su gol número 124 con la selección. Solo el portugués Cristiano Ronaldo, con 146, le supera.

Messi extendió los brazos y señaló a Martínez, en señal de agradecimiento por el pase, antes de que sus compañeros se abalanzaran sobre él para celebrarlo.

Argentina partía como gran favorita —algunas casas de apuestas ofrecían una cuota de -3,500 por la victoria de los campeones defensores, lo que significa que los apostantes tendrían que apostar 3,500 dólares para ganar 100— y el gol de Messi probablemente hizo pensar a algunos que la avalancha de goles estaba a punto de desatarse.

No lo fue.

Cabo Verde marcó para empatar el partido a 1-1 y a 2-2, y Messi dio la asistencia del gol de la victoria con un saque de esquina que rebotó en varias cabezas antes de entrar en la portería a mitad de la segunda parte de la prórroga.

“Como este equipo ha demostrado en numerosas ocasiones, y como yo mismo he dicho muchas veces, es un equipo que lucha”, afirmó Messi. “Y luchamos hasta el final”.

La lucha por la Bota de Oro también podría decidirse en el último momento, ya que los cuatro primeros clasificados ya se han clasificado con holgura para los octavos de final.

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Messi y Mbappé no son, ni mucho menos, los únicos aspirantes a la Bota de Oro: el noruego Erling Haaland y el inglés Harry Kane sumaban cinco goles cada uno al inicio de la jornada del viernes, mientras que cuatro jugadores —el francés Ousmane Dembélé, el español Mikel Oyarzabal, el brasileño Vinícius Júnior y el senegalés Ismaila Sarr— tenían cuatro. Sarr queda fuera de la carrera, ya que Senegal ha sido eliminado.

Noruega, Inglaterra y Francia se han clasificado para los octavos de final; Argentina y Messi, la estrella del Inter de Miami a quien muchos consideran el mejor jugador de la historia, se suman ahora a ellas… por los pelos.

“Nuestro equipo hizo todo lo posible por ganar el partido”, declaró el portero de Cabo Verde, Vozinha.

Messi nunca ha ganado la Bota de Oro. Quedó segundo con siete goles —uno menos que Mbappé— mientras llevaba a Argentina al título del Mundial de 2022, y empató en tercera posición con cuatro goles en 2014.

Si al finalizar el torneo hay un empate en lo más alto de la clasificación de goleadores, la FIFA utilizará las asistencias como primer criterio de desempate y el menor número de minutos jugados como segundo criterio. A fecha de este viernes, eso significaba que Mbappé habría tenido ventaja sobre Messi gracias a su ventaja de 2-0 en asistencias.

Pero, por ahora, Messi lidera la clasificación de goleadores. Y lo más importante: sigue en la lucha por conquistar otro título mundial.

“Espero que ahora os hayáis dado cuenta de que no hay ningún rival fácil”, afirmó el seleccionador argentino, Lionel Scaloni.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.