Nueva York. El concurso de comer hot dogs de Nathan’s Famous celebra este sábado el 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos con gran entusiasmo y pompa, tras un año lleno de acontecimientos tanto para esta competición anual como para una de sus estrellas.

El patrocinador del concurso, Nathan’s Famous, fue vendido en enero al gigante de la carne envasada Smithfield Foods. Unos meses más tarde, el actual campeón masculino y poseedor del récord, Joey Chestnut, fue acusado de abofetear a un hombre en un bar de Indiana y se declaró culpable en abril de un delito menor de agresión.

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July 4th means Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest.



Joey Chestnut is defending his title. A title which he won while choking out a pyscho animal rights protestor. pic.twitter.com/OgEAyr362a — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) July 4, 2023

Pero el festival de salchichas de Frankfurt sigue adelante, y Chestnut y Miki Sudo están listos para defender los títulos que ganaron el año pasado en las categorías masculina y femenina, respectivamente.

Los participantes comen tantas salchichas y panecillos como pueden en 10 minutos, y suelen mojar primero las salchichas en agua para que sean más fáciles de tragar.

Sudo ha ganado 11 veces y ostenta el récord femenino con 51 perros.

Chestnut se ha llevado el llamado “Mustard Belt” en 17 ocasiones y ha batido el récord masculino: 76 salchichas. Sigue en libertad condicional por el caso de agresión, pero tiene permiso para viajar fuera de Indiana. Su abogado ha afirmado que lo ocurrido en el bar fue un malentendido y que Chestnut asumió la responsabilidad de sus actos.

La organización Major League Eating, encargada de organizar el concurso de perritos calientes de Nathan’s Famous, afirmó que el proceso penal no afectaba a la elegibilidad de Chestnut para participar en la competición.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.