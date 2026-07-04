Anaheim, California. Aroldis Chapman se convirtió ayer viernes por la noche en el líder histórico de las Grandes Ligas en ponches como relevista, superando un récord que se había mantenido durante más de medio siglo.

El lanzador zurdo de 38 años de los Red Sox de Boston no lo consiguió con una de esas bolas rápidas de tres dígitos que le han convertido en uno de los lanzadores más imponentes de su generación y en uno de los relevistas más destacados de la historia del béisbol.

En cambio, su lanzamiento alto a Denzer Guzmán, de los Angels, se registró a tan solo 98.6 mph, y aun así Guzmán no pudo reaccionar a tiempo.

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“Me siento muy feliz, muy orgulloso de lo que he conseguido”, declaró Chapman a través de un intérprete. “Simplemente me siento muy satisfecho en este momento”.

Ese strikeout fue el número 1,364 en los 17 años de carrera de Chapman. Con él batió el récord que durante mucho tiempo había ostentado Hoyt Wilhelm, miembro del Salón de la Fama, cuya carrera de 21 años terminó en 1972, apenas cinco días antes de cumplir 50 años.

Chapman se detuvo y saboreó el momento solo un instante tras ponchar a Guzmán, consciente de la importancia de ese ponche, aunque sabiendo que aún tenía que conseguir dos outs más. Acto seguido encajó dos hits, pero salió del apuro con un roletazo que provocó una doble jugada, asegurando así la victoria de Boston por 5-2 sobre Los Ángeles y su salvamento 383 en su carrera.

Los Red Sox celebraron el logro de Chapman en el vestuario del Angel Stadium, donde proyectaron un vídeo retrospectivo de su carrera para sus compañeros más jóvenes: desde su debut con Cincinnati en 2010 hasta sus dos títulos de la Serie Mundial con los Cubs y los Rangers.

“Es genial. Llevábamos tiempo esperando este momento”, declaró el entrenador interino de Boston, Chad Tracy. “Menuda carrera ha tenido. Lo mejor es ver el vídeo y comprobar cómo, siendo muy joven, ya lanzaba a 102, y sigue haciéndolo. Es sencillamente increíble”.

En su aparición 889 en las Grandes Ligas —todas ellas como relevo—, Chapman aseguró una merecida victoria para el novato de los Red Sox, Jake Bennett, que disputaba su séptimo partido.

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“Es increíble”, dijo Bennett, que se cansó en la octava entrada. “Es increíble incluso solo formar parte de un equipo en el que ocurre algo así”.

Chapman no había lanzado desde que igualó el récord de strikeouts el domingo pasado, al fallar un salvamento contra los Yankees, equipo con el que pasó parte de siete temporadas antes de una separación conflictiva hace cuatro años. Ha jugado en siete equipos desde que desertó de Cuba en 2009, ha sido seleccionado ocho veces para el All-Star y ha ascendido al décimo puesto en la lista de salvamentos de toda la historia de las Grandes Ligas.

Este récord abarcó medio siglo de historia del béisbol y un cambio fundamental en la forma de utilizar a los lanzadores.

De los 14 lanzadores de la historia de las Grandes Ligas que han registrado 1,000 strikeouts como relevistas, solo Lindy McDaniel fue contemporáneo de Wilhelm, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y pionero en el papel de lanzador de relevo. Este astuto lanzador de knuckleball fue uno de los primeros en ser utilizado habitualmente como lo que hoy se conoce como “relevista de alta presión”, entrando en partidos reñidos y situaciones delicadas independientemente de si el abridor estaba cansado o no.

Chapman ha pasado toda su carrera en situaciones difíciles y, por lo general, ha destacado cuando ha estado en plena forma, a menudo gracias a una bola rápida que, en algunos momentos de su carrera, ha superado las 105 mph.

Incluso ha experimentado un resurgimiento desde que se incorporó a los Red Sox antes de la temporada pasada. Tras ganar el premio al Mejor Lanzador de Relevo de la Liga Americana en 2025 con una minúscula efectividad de 1.17, esta temporada suma 17 salvamentos en 19 oportunidades, y sigue asumiendo situaciones de alta presión, en las que suele salir airoso.

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“Simplemente me he centrado en hacer mi trabajo, día tras día durante las últimas semanas, hasta llegar a este momento en el que he tenido la oportunidad de batir el récord”, afirmó Chapman. “He tenido momentos buenos y otros malos, pero he intentado mantener una actitud positiva en todo momento”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.